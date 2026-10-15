Сребърни орли разкриват царска тайна край София!

Малка сребърна пластина, престояла векове под земята, може да се окаже поредното парче от големия исторически пъзел на Кокалянски Урвич. Новата находка от средновековната крепост край София разкрива необичайно изображение – птици, разположени около кръст. А след внимателното почистване в лабораторията на Националния исторически музей археолозите установили нещо изненадващо.

Птиците, за които първоначално предполагали, че са пауни, всъщност са орли.

Това откритие придобива особено значение на фона на други находки от крепостта, които насочват учените към възможна връзка с династията на цар Иван Александър.

Орли вместо пауни – лабораторията разкрива тайната

Сребърната апликация датира от XIV век и е сред новите находки от разкопките под ръководството на археолога Виолина Кирякова от Националния исторически музей.

Според археолога д-р Филип Петрунов пластината е била пробита и използвана повторно като апликация. Първоначално тя е представлявала част от по-голям предмет, чието предназначение засега остава неизвестно.

Именно реставрационната работа разкрила детайли, които не можели да бъдат разпознати при откриването ѝ.

След почистването станали видими характерните клюнове и нокти на птиците.

Те не принадлежат на пауни, както се предполагало в началото, а на орли.

Предстои специалистите да изяснят какво е било предназначението на първоначалния предмет и каква точно символика носи изображението.

Пръстен с двуглав орел отвори загадката през 2024 г.

Новото откритие връща вниманието към една от най-впечатляващите археологически находки от Кокалянски Урвич.

През юли 2024 г. в цитаделата на крепостта бе разкрит гроб на млад мъж, вкопан дълбоко в скалата под пода на средновековна църква.

В него археолозите намериха масивен сребърен пръстен със златен обков и изображение на двуглав орел.

Находката веднага предизвика огромен интерес.

През XIV век двуглавият орел е един от най-важните символи на владетелската власт във Византия и Средновековна България.

Пръстени с подобна украса могат да свидетелстват за принадлежност към най-високите среди на аристокрацията или за особена връзка с царския двор.

Специалистите допуснаха, че погребаният млад мъж е бил част от влиятелна фамилия, вероятно свързана с владетелския род на цар Иван Александър.

Но пръстенът се оказа само началото.

Момиченце на три години, погребано седнало и със скъпи накити

Още по-необикновена се оказа друга находка в близост.

Археолозите разкриха следи от погребение на малко момиченце, приблизително на тригодишна възраст.

Детето било положено в седнало положение – необичаен ритуал, който предизвикал интереса на изследователите.

Около него били открити скъпи и изящно изработени украшения.

Подобни накити подсказват, че детето вероятно е принадлежало към семейство с висок обществен статут.

Съчетанието между богатите погребални дарове, необичайния ритуал и пръстена с двуглав орел насочило учените към една интригуваща възможност.

Дали под руините на Урвич не се намира семейна гробница на представители на българската средновековна аристокрация?

Епидемия ли е покосила царски сродници?

Изследователите започнали работа по хипотезата, че откритите останки принадлежат на членове на аристократична фамилия, управлявала крепостта през 60-те и 70-те години на XIV век.

Според една от възможните версии те може да са загинали по време на епидемия.

Допуска се също, че семейството е било свързано по роднинска линия с цар Иван Александър.

Засега това остава научна хипотеза, а не доказан исторически факт. Все още не е установена самоличността на погребаните, нито точната им връзка с царската династия.

Но всяка нова находка може да помогне за възстановяването на историята на хората, живели зад крепостните стени преди повече от шест столетия.

„Домът на двуглавия орел“ продължава да разкрива тайни

През 2025 г. проектът на Националния исторически музей „Домът на двуглавия орел“ получи финансова подкрепа от програма „Култура“ на Столичната община.

Проучванията са насочени към разкриване на историята на крепостта и семействата, които са обитавали цитаделата през последните десетилетия на Второто българско царство.

Сегашният втори етап на разкопките добавя нови аргументи в подкрепа на работната хипотеза на археолозите.

А сребърната апликация с орли около кръст е поредното свидетелство, което заслужава внимателно проучване.

Кокалянски Урвич, чиито останки се издигат сред стръмните склонове край река Искър, постепенно разкрива история, която може да се окаже далеч по-тясно свързана с българския царски двор, отколкото се предполагаше доскоро.