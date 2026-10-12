Четири български града с големи награди. Модева разкри силата на Бранд България

Четири български града получиха престижно признание за усилията си да превърнат своята история, култура и идентичност в двигател на развитието. Стара Загора, Гоце Делчев, Пазарджик, Самоков бяха отличени на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“ - 2026. Наградите връчи заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева, която отправи силно послание за необходимостта България да бъде представяна пред света не просто като туристическа дестинация, а като уникално преживяване. Церемонията беше част от спектакъла „Българският код: Шевицата“, организиран от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

България е много повече от туристическа дестинация

„България е една прекрасна страна, която се нуждае от още много популяризиране“, заяви проф. Мариела Модева.

Тя подчерта, че страната ни има възможност да разкаже своята история пред света по нов и въздействащ начин - чрез уникалното съчетание на култура, традиции, духовност и хилядолетно наследство.

Според заместник-министъра България трябва да се представя не просто като място за пътуване, а като преживяване, което носи история и културна памет на повече от 8000 години.

„Брандът е идентичност и репутация“, подчерта Модева.

Тя поздрави наградените общини за това, че са успели да откроят своята индивидуалност и да разкажат историята си по начин, който ги прави разпознаваеми и привлекателни.

Пет града с престижните отличия

Наградата „Бранд Стара Загора“ получи заместник-кметът Милена Желева, която представляваше Града на липите.

Отличието „Бранд Гоце Делчев“ беше връчено на заместник-кмета Богдан Боцев, а признанието „Бранд Пазарджик“ прие заместник-кметът Любомир Гечев.

Самоков беше отличен за изграждането на своята разпознаваема идентичност, като наградата получи лично кметът Ангел Джоргов.

Общото между петте града е стремежът да превърнат местните си традиции, историческо наследство и културни особености в своя запазена марка.

Бранд България - сигурна и желана дестинация през четирите сезона

Проф. Модева подчерта, че Министерството на туризма работи за утвърждаването на България като привлекателна, мирна и сигурна туристическа дестинация през цялата година.

„Бранд България се изгражда с усилията на всички нас“, заяви тя.

Заместник-министърът припомни и дългогодишното сътрудничество на ведомството с инициативата „Чудесата на България“.

Тя определи самата церемония като прекрасно преживяване, което зарежда участниците с положителна енергия и ги обединява около общата кауза за популяризиране на българското културно наследство.