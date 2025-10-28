Младежите на Русе стават посланици на Чудесата на България

Истинско пътешествие в света на „Чудесата на България“ изживяха над 100 ученици в Русе – наричан още Малката Виена.

Младежи от различни училища се запознаха с богатството на културното ни наследство и с най-значимите исторически и природни забележителности на града и околностите.

В академията участваха ученици от 9. до 12. клас от русенските училища – Професионална гимназия по строителство, Английска гимназия „Гео Милев“, Математическа гимназия „Баба Тонка“, ПГСАГ „Пеньо Пенев“, СУ „Йордан Йовков“ и ПГИУ „Елиас Канети“.

Събитието бе организирано от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство – „Европа Ностра“.

След успешни издания в Петрич, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Малина, Кюстендил, Белоградчик и Плиска, инициативата достигна и до Русе – градът на свободния дух.

Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова поведе учениците на вълнуващо пътешествие из най-интересните кътчета на региона. С увлекателни истории тя представи пет от чудесата на Русе и околностите – Средновековния град Червен, Скалните църкви при Иваново, моста на Кольо Фичето край Бяла, пещерата Орлова чука и Боровското съкровище.

Тя започна пътуването в миналото със средновековния град Червен, който впечатлява с най-високата запазена кула у нас – 12 метра, вдъхновила реконструкцията на Балдуиновата кула във Велико Търново. Легендите разказват за „вградена сянка“, която пази крепостта от векове.

Скалните църкви при Иваново – включени в списъка на ЮНЕСКО пък разкриват уединения свят на 300 монаси от XIII век и техните изумителни стенописи, признати за шедьовър на средновековното изкуство.

Наблизо се намира и Басарбовският манастир, единственият действащ скален манастир у нас, посветен на Св. Димитър Басарбовски – светец, чиито мощи се пазят днес в Букурещ.

Мостът на Кольо Фичето при Бяла е сред архитектурните чудеса на XIX век. Легендата разказва, че майсторът легнал под моста, докато 25 чифта волове, натоварени с камъни, го изпитвали за здравина – и мостът устоял!

Пътешествието завърши с пещерата Орлова чука и Боровското съкровище.Орлова чука е втората по дължина у наса. Тя впечатлява с „Пеещия сталактон“, който звучи като музикален инструмент. А близкото подземно езеро сбъдва желания, твърдят местните.

Боровското съкровище от своя гордостта на Регионалния исторически музей – Русе, е открито случайно през 1974 г. и съдържа уникални сребърни съдове от V–IV в. пр.н.е., свързани с тракийския владетел Котис I.

Заместник-кметът на Русе Борис Рачев поздрави участниците и подчерта значението на културното наследство и реката, която е оформила облика на града.

„Ценностите в Русе често ги приемаме за даденост. Но тази река – Дунав е артерията на Европа. По нея са минавали войни, търговия, култура. А днес през Дунав мост преминават хиляди хора всеки ден. Това е богатство, което трябва да използваме разумно.“

Той изрази увереност, че развитието на туризма и новите инициативи ще помогнат Русе отново да си върне славата на „най-европейския град в България“.

След срещата с чудесата, учениците чуха и практически урок – за дигиталната сигурност.

Проф. Владимир Бронфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, ги предупреди за опасностите, които дебнат онлайн.

„Всичко е в наши ръце – с един бутон можем да дадем достъп на хакерите. Не споделяйте лични данни – ЕГН, банкова сметка, пароли. Бъдете внимателни, когато някой ви пише без причина. Интернет е като голяма улица – понякога красива, но не винаги безопасна.“

Той обърна внимание на фишинг измамите и начините младите хора да се предпазват от тях, като посочи, че „културната грамотност върви ръка за ръка с дигиталната“.

Финалът на академията беше енергичен и вдъхновяващ. Популярният инфлуенсър Тони Енчев разказа на младежите за влиянието на социалните мрежи и силата на добрия пример.

„Не сте твърде млади, за да започнете нещо свое. Понякога едно видео, един пост или една снимка могат да променят начина, по който хората виждат света. Използвайте влиянието си, за да правите добро, да показвате красивото и да пазите България така, както пазите профила си – с внимание и любов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com