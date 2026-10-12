Кутев разкри трите тайни на бъдещето. Българските традиции са в основата

„С традициите, които пазим, и с нашите действия днес всъщност правим бъдещето на България.“ Това послание отправи Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в 52-ото Народно събрание, по време на тържествената церемония за годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“ - 2026. Той връчи първите отличия за вечерта - „Пазител на традициите“, които получиха общините Разлог, Етрополе и Царево за съхраняването на едни от най-ярките български обичаи. Церемонията беше част от спектакъла „Българският код: Шевицата“, организиран от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

Бъдещето се състои от три прости елемента

В емоционалното си обръщение Антон Кутев постави традициите в центъра на разбирането си за развитието на България.

„За мен традицията е изключително важна дума“, заяви той и сподели своите размисли за връзката между миналото, настоящето и бъдещето.

„Често пъти съм си мислил, че всъщност бъдещето е сложно да бъде изчислено, но се състои от три много прости елемента“, каза Кутев.

Според него първият елемент е осмисленото минало, което наричаме традиция. Вторият са действията, които хората предприемат днес, а третият са законите на физиката.

Той обвърза тази философия с усилията на хората, които съхраняват и предават българските обичаи през поколенията.

Кутев посочи нестинарите на Странджа, кукерите на Разлог и празниците на Етрополе като живи примери за силата на традицията. Той отправи специално признание и към кмета на Етрополе Владимир Александров, когото нарече свой приятел.

По думите му именно съчетанието между наследеното от предците, днешните усилия и Божията помощ дава надежда за бъдещето, което българите заслужават.

Кукерите на Разлог с престижно отличие

Първото признание в категорията „Пазител на традициите“ беше за магията на международния кукерски фестивал „Старчевата“ в Разлог. Отличието получи кметът на общината Красимир Герчев.

Фестивалът е сред най-разпознаваемите прояви на българските маскарадни традиции и привлича участници и гости от различни страни.

С внушителните си костюми, тежки звънци и ритуални танци кукерите съхраняват древното вярване, че злите сили могат да бъдат прогонени, а новата година посрещната със здраве и благополучие.

Признанието за Разлог беше и оценка за усилията на местната общност да превърне наследените обичаи в жива културна традиция.

Етрополе - градът, който омагьосва зетьовете

Награда „Пазител на традициите“ получи и кметът на Етрополе Владимир Александров за съхраняването на един от най-колоритните български празници - този на етрополските зетьове.

В основата му стои стара легенда, според която всеки, който пие вода от чешмата Зольовец в центъра на града, остава завинаги в Етрополе, омагьосан от красотата на местните жени.

Така се ражда традицията, която през годините превръща Етрополе в своеобразна столица на българските зетьове.

Празникът съчетава хумор, карнавални шествия и ритуали, а участниците му отдават почит на семейните отношения по неподражаем начин. Той е сред най-оригиналните примери как една местна легенда може да се превърне в културен символ на цял град.

Нестинарският огън на Странджа донесе награда на Царево

Третото отличие беше посветено на мистичния нестинарски танц в странджанското село Българи. Наградата получи заместник-кметът на община Царево Таня Янева.

Нестинарството е сред най-забележителните духовни традиции на България. Танцът върху жаравата съчетава древни обредни практики с почитта към светите Константин и Елена и символизира силата на вярата.

Именно в село Българи се съхранява автентичният нестинарски обред, който през 2009 година беше включен в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

Признанието за Царево подчерта значението на Странджа като едно от местата, където българската духовност продължава да живее чрез ритуали, предавани от поколение на поколение.

Българският код събра миналото и бъдещето

Трите отличия поставиха началото на наградната церемония „Чудесата на България“ - 2026, която тази година премина под мотото „Българският код: Шевицата“.

Организатор е Общество „Културно наследство“ - българският представител на Европа Ностра, най-голямата европейска организация за опазване на културното наследство.

Изборът именно на тези традиции за първите награди даде силно символично начало на вечерта. Кукерите, нестинарите и етрополските зетьове показаха три различни лица на българското наследство - обредната сила, духовната вяра и народния хумор.

А посланието на Антон Кутев свърза всички тях с една обща идея - бъдещето на България се изгражда и чрез онова, което нацията е успяла да съхрани от своето минало.