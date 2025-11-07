Ирена Цакова: Работим за развитие на регионите

Ирена Цакова, изпълнителен директор на ДПМ-Крумовград, бе сред най-големите дарители за опазване и развитие на културното наследство, които бяха специално отличени с голямата награда „Пазител на наследството“ по време на спектакъла-церемония „България – страна на Чудесата“. Отличието за компанията, която разкри блясъка на първия златен рудник Ада Тепе, връчи лично Греъм Бел, вицепрезидент на Европа Ностра.

"Ада тепе" е първият целенасочено проучван стар рудник в България. „Благосъстоянието на общностите, в които живеем и работим, е от важно значение за нас. Стремежът ни като компания е да съдействаме за устойчивото развитие на регионите, където осъществяваме дейността си. Работим в партньорство с общините, за да реализираме приоритетите на общността по отношение на инфраструктура, култура, спорт“, споделя изпълнителният директор на „ДПМ Крумовград“ Ирена Цакова.

Връщане към корените

Реализирането на първия новоразработен рудник за последните 40 години „Ада тепе“ в Крумовград е пример как модерният рудодобив и опазването на културното наследство могат да съжителстват и да дадат добър резултат, когато има конструктивен диалог и разбиране. Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките и „ДПМ Крумовград“ (новото име на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД) показаха на практика какви са пътищата, по които бизнес и археология могат да вървят заедно и да си сътрудничат. А историята на археологическите проучвания на Ада тепе води началото си от 2001 г. и се разгръща благодарение на щедрото дарителство на „ДПМ Крумовград“.

Минна археология

От 2010 г. „ДПМ Крумовград“ се ангажира с пълното проучване на стария златодобивен рудник на Ада тепе и с популяризиране на резултатите от спасителното му проучване. Дейностите по проучване се изпълняват през годините до днес като включват много интердисциплинарни методи и партньорства. Част са направени за първи път във връзка с проекта „Ада тепе“.

В началото на 2017 г. Музеят за история на изкуството във Виена приема г. изложбата „Първото злато. Ада тепе – най-старият златен рудник в Европа“, която е резултат от съвместната работа на НАИМ при БАН, Музея за история на изкуството във Виена и Института за източна и европейска археология при Австрийската академия на науките. За три месеца изложбата е посетена от 210 000 души.

На 29 май 2018 г. в НАИМ-БАН бе представен сборникът „Злато & Бронз – Метали, технологии и контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха“.

На 18.08.2022 г., в деня на успението на Св. Иван Рилски, покровител на миньорите, в Крумовград официално беше открита музейна експозиция за златото, която разказва за "Ада тепе" и тайните на древното рударство.

