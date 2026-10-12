България избра своите нови туристически звезди. Три съкровища с големи награди

Три от най-впечатляващите съкровища на България получиха голямо признание на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“ - 2026. Долината на тракийските царе край Казанлък, историко-археологическият резерват „Мадара“ и Триградското ждрело с пещерата „Дяволското гърло“ бяха отличени като културно-исторически атракции на годината след оспорвано гласуване на хиляди българи в анкетата на „Стандарт“. Наградите връчи Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, основател на фондация „Кредо Бонум“ и учредител на Общество „Културно наследство“. В емоционалното си изказване тя подчерта, че превръщането на историческите паметници в привлекателни туристически обекти създава работни места, развива регионите и изгражда бъдещето на България.

Културното наследство е огромен икономически и духовен капитал

„Културно-историческите обекти са не просто паметници. Те са много повече. Те са носители на огромен потенциал. Икономически, духовен“, заяви Цветелина Бориславова от сцената на тържествената церемония.

Тя постави акцент върху необходимостта историческото богатство на България не само да бъде съхранявано, но и да се превръща в двигател за развитието на местните общности.

„Превръщането им по правилен начин в атракции носи изключително много. Създава работни места, развива регионите и много още“, подчерта Бориславова.

По думите й отличените заслужават признание не само за любовта, времето и усилията, които влагат в опазването на културно-историческото наследство, но и защото чрез своята работа създават бъдеще.

Тя изрази увереност, че именно така българският дух ще остане жив завинаги.

Долината на тракийските царе - древното богатство на Казанлък

Сред големите победители беше Долината на тракийските царе, която през последните години се утвърди като една от най-привлекателните дестинации за културен туризъм у нас.

Наградата за Казанлък получи Йоана Фильова - едно от емблематичните лица на града, позната със своята благотворителна дейност и отличена като „Благодетел на годината“.

Археокомплексът „Долината на тракийските царе“ впечатлява посетителите не само с богатото наследство на тракийските владетели, но и с модерните начини, по които представя историята.

Мултимедийни технологии, възстановки на знаменитите тракийски гробници и виртуална реалност дават възможност на туристите да се потопят в света на древните одриси.

Именно съчетаването на автентично културно наследство и съвременни технологии превърна комплекса в една от най-силните кандидатури в националното гласуване.

Мадарският конник донесе отличие на Шумен

Престижна награда получи и историко-археологическият резерват „Мадара“, чийто най-известен символ е Мадарският конник. Отличието беше прието от заместник-кмета на Шумен Николай Колев.

Уникалният скален релеф, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е сред най-разпознаваемите символи на българската държавност.

През последните години усилията за популяризирането на резервата са насочени и към използването на съвременни технологии. Лазерното 3D сканиране, виртуалните визуализации и подобряването на туристическата инфраструктура дават нови възможности за представяне на древния паметник пред посетителите.

Признанието за Мадара показа, че една от най-старите и значими български забележителности може да продължава да привлича интерес и чрез новаторски подход към културния туризъм.

Мистичното Триградско ждрело сред победителите

Третото отличие отиде в Родопите - за величественото Триградско ждрело и пещерата „Дяволското гърло“. Наградата получи заместник-кметът на община Девин Николай Юруков.

Природният феномен е сред най-впечатляващите забележителности на България, а легендите за Орфей и подземното царство на Хадес му придават особена мистична притегателна сила.

Високите отвесни скали, подземният водопад и древните предания отдавна превръщат района в предпочитана дестинация за туристи.

Новите технологии за добавена реалност разкриват още една възможност - посетителите да преживеят по необичаен начин легендите и историята, свързани с това забележително място.

Отличието за Девин беше признание за усилията природното богатство на Родопите да се развива като модерна туристическа атракция, без да губи своята автентичност.

Хиляди българи определиха победителите

Трите обекта се откроиха след оспорвана надпревара в националната анкета на „Стандарт“, в която участваха и други забележителни български атракции.

Сред сериозните претенденти бяха още праисторическото селище Юнаците, известно като Града на птиците, и Кръстатата казарма във Видин.

Наградите бяха връчени по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“ в Народния театър „Иван Вазов“, организиран от Общество „Културно наследство“ - българския представител на Европа Ностра, под патронажа на президента Илияна Йотова.

Посланието на Цветелина Бориславова даде на отличията и по-широк смисъл - опазването на българските чудеса не е само дълг към миналото, а възможност за икономическо развитие, нови работни места и по-добро бъдеще за хората в регионите.