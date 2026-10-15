Зараза край Павел баня! Забраниха движението на овце и кози в десетки населени места

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи две огнища на шарка по овцете и козите в село Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора. Заразата е открита в два животновъдни обекта, в които се отглеждат съответно 258 и 273 дребни преживни животни.

Едното огнище е първично, а другото – вторично. Ветеринарните власти вече са предприели мерки за ограничаване на заболяването, като са определени защитна и надзорна зона, обхващащи населени места в две области.

Калофер също попада в защитната зона

Около двете огнища е въведена 5-километрова защитна зона, която включва селата Осетеново, Манолово и Александрово в община Павел баня, област Стара Загора, както и град Калофер в община Карлово, област Пловдив.

Определена е и по-широка, 20-километрова надзорна зона, която обхваща следните населени места:

В област Стара Загора:

Община Павел баня – град Павел баня и селата Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени.

Община Казанлък – селата Голямо Дряново и Ясеново.

В област Пловдив:

Община Брезово – селата Бабек, Върбен, Зелениково, Златосел, Розовец, Свежен и Сърнегор.

Община Калояново – село Отец Паисиево.

Община Карлово – градовете Баня и Карлово и селата Бегунци, Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Домлян, Куртово, Марино поле, Мраченик, Пролом и Соколица.

Община Хисаря – село Михилци.

Забраняват придвижването на овце и кози

Във всички населени места, попадащи в защитната и надзорната зона, се въвеждат строги ограничения.

Сред основните мерки е забраната за придвижване на овце и кози. Изключение се допуска единствено за животни, предназначени за незабавно клане, при спазване на определени условия.

Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим, за да се ограничи рискът от разпространение на заразата.

Ветеринарните власти ще извършат преброяване на животните във всички стопанства в двете зони. Данните ще бъдат актуализирани в Интегрираната информационна система „ВетИС“, а животновъдните обекти ще бъдат подложени на официален ветеринарномедицински контрол.

Специални изисквания се въвеждат и за придвижването и преработката на сурово мляко от засегнатите райони.

Стопаните съдействат на ветеринарните власти

От БАБХ съобщават, че собствениците на двата животновъдни обекта оказват пълно съдействие на ветеринарните екипи.

Контролните и противоепидемичните мерки се изпълняват съгласно националното и европейското законодателство.

Целта е заболяването да бъде овладяно възможно най-бързо и да не се допусне разпространението му към други стада.

Опасна ли е шарката за хората?

От Агенцията по храните подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората.

Заболяването обаче е сериозна заплаха за животновъдството, тъй като при разпространение може да причини значителни икономически щети.

Ето защо БАБХ призовава стопаните да повишат бдителността си и да спазват стриктно мерките за биосигурност.

Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното откриване на инфекцията.

При всяко съмнение за заболяване собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар.

Навременното подаване на сигнал може да се окаже решаващо за предотвратяване на нови огнища.

Сигнали се приемат денонощно на горещия телефон на БАБХ: 0 700 122 99.