Важна новина за бензина в страната

Говори Асен Асенов

11 ное 25 | 19:32
Агенция Стандарт

Държавата има запаси от бензин за около 35 дни. Това заяви директорът на Държавния резерв Асен Асенов, цитиран от БТА. По думите му, страната ни държи още запаси от горива в чужбина, но те могат да бъдат доставени у нас за срок от 7 до 45 дни.

По закон всяка фирма, която внася или изнася горива трябва да остави 2% от продукцията си в Държавния резерв. За тази цел компанията трябва да разполага с лицензирани складове, в които да ги съхранява. Държавата също е нужно да има налични бази, в които да държи тези количества. Отново по закон, част от запасите се съхраняват в чужбина. По данни на шефа на Държавния резерв Асен Асенов, цитиран от БТА, страната ни има количества в Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния.

Около 80% от резерва се осигурява от „Лукойл”, а три от компаниите отказват да отделят част от продукцията си за резерва, сочат данните на агенцията.

По-късно през деня една от фирмите в писмена позиция заяви, че у нас липсват достатъчно складове, а вносителите са натоварени с огромни финансови и административни тежести за съхранението на резерва. Според тях законът сега давал условия за пълен контрол от една доминираща структура. И затова призовават за спешни законодателни промени.

„Има достатъчно горива в резерв и има достатъчно много източници, от които може да се внася и суровият петрол. Този суров петрол би трябвало да може да се обработва, независимо откъде идва за „Нефтохим”-а в Бургас”, каза вицепремиерът Гроздан Караджов.

„Спокоен съм, че няма да има проблем с тези 90-дневни запаси. 2%, ако ги сметнем, не са 5 дни, а 2 дни. Първо са скъпи, второ е много трудно се узаконят тези помещения, за да се изградят. И няма толкова складови наличности в страната, за да може да се покрие складовият резерв. Пак казвам - ако една компания е по-голяма и внася повече горива на пазара, не може да поеме капацитета. Тя трябва да държи само държавен резерв през цялото време и не може да функционира”, каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Автор Агенция Стандарт
