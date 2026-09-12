ДПС-Ново начало предлага НС да изслуша институциите за риска от криза с горивата
Те настояват финансовият министър Георги Клисурски, ръководителите на „Митници“, Държавния резерв и „Лукойл Нефтохим Бургас“ да дадат информация за до...
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Те настояват финансовият министър Георги Клисурски, ръководителите на „Митници“, Държавния резерв и „Лукойл Нефтохим Бургас“ да дадат информация за до...
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Погребват Асен днес, ранените полицаи с измръзвания след падането в реката Улица на името на загиналия граничен полицай Асен Асенов искат хората в ро...
София. Полицаят от столичното 4-то РПУ Асен Асенов отнесе дисциплинарно наказание заради опит да заблуди районния прокурор Чавдар Железчев, научи "Ста...