Важна новина за бензина в страната
Говори Асен Асенов
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Говори Асен Асенов
Данни на Gas Infrastructure Europe
Запасите за засаждане на гори са почти изчерпани
7306 българи са получили повиквателни за запас от началото на годината. Това става ясно от отговор на военния министър Николай Ненчев на депутатско пи...
Анкара. През първия ден от редовното лятно заседание на турския ВВС е приет рапортът на началник-щаба на ВВС корпусен генерал Незих Дамджъ за преждевр...