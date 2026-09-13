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7306 с повиквателни за запас

7306 с повиквателни за запас

7306 българи са получили повиквателни за запас от началото на годината. Това става ясно от отговор на военния министър Николай Ненчев на депутатско пи...

23 февруари | 22:25
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