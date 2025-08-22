United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г.

United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, публикува своя Доклад за устойчиво развитие за 2024 г., демонстрирайки устойчив ангажимент и измерим напредък в опазването на околната среда, социалните въпроси и устойчивото управление (ESG).

От намаляване на емисиите и разширяване на използването на възобновяема енергия до насърчаване на равенството между половете и отговорното снабдяване, Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността. През 2024 г.:

61% от консумираната електроенергия е от възобновяеми източници

Емисиите от Обхват 1 и 2 са намалени с 52%, в сравнение с базовата година 2020

Индексът на мрежова ефективност се подобри с 13%

25% от цялото инсталирано оборудване за клиентски помещения (CPE) се състои от реновирани устройства

Над 2300 кг електронни отпадъци и над 1500 смартфона бяха събрани чрез програми за обратно приемане от клиенти

United Group получи рейтинг „А“ от глобалната екологична организация с нестопанска цел Carbon Disclosure Project (CDP) в категорията “Climate change” и беше включена в годишния ѝ „А списък“ за ангажираност на доставчици, което е признание за лидерството ѝ в намаляването на емисиите и ангажирането във веригата за създаване на стойност.

В социален план Групата продължи да насърчава разнообразна, приобщаваща и етични работна среда:

4% намаление на средната разлика в заплащането между половете спрямо предходната година

Над 8000 служители участваха в проучването на DEI на Групата

В рамките на веригата си за доставки, United Group оцени над 3200 доставчици за етично съответствие и оцени 366 доставчици от ниво 1 за ESG рискове. Забележително е, че 70% от разходите за доставчици са отишли за подписалите Кодекса за поведение на доставчиците на Групата, а 28% - за компании с научно обосновани ангажименти за постигане на климатични цели.

„Нашият напредък през 2024 г. отразява повече от постигнатите цели — той отразява ценностите, които отстояваме“, каза Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост“ на United Group. „Независимо дали става въпрос за намаляване на емисиите, насърчаване на равенството или укрепване на етичните стандарти, ние сме фокусирани върху постигането на реално и трайно въздействие. Устойчивостта не е тенденция за нас – тя е ангажимент, вграден в начина, по който работим и ръководим.”

Докладът за устойчиво развитие на United Group за 2024 г. е достъпен тук.

