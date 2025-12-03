United Group B.V. отчита силен растеж през третото тримесечие на 2025 г.
Успоредно с това Групата продължи да укрепва лидерството и управленската си структура
United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер
Осезаем е напредъкът в ESG приоритетите
United Group B.V. отхвърля неговите искания и твърдения
Досегашният директор Боян Кършаков ще продължи да ръководи иновациите като Оперативен директор на UG...
Платформата Oh! Jazz е създадена, за да подкрепя и издига на по-високо ниво глобалната джаз култура
Факт е продажбата на SBB Сърбия, на Net TV Plus и спортните права за излъчване в Западните Балкани
United Group притежава най-голямата FTTH мрежа в Югоизточна Европа и усъвършенствани решения за свър...
Консолидацията и реорганизацията на сателитната телевизия на Групата ще ѝ даде възможност да използв...
Предоставянето на услуги и инфраструктура на едро по този проект ще се осъществява от UGI
В България Групата притежава най-голямата оптична мрежа в страната
През 2023 г. United Group постигна значителен напредък, полагайки основите за успеха през първото тр...
Придобиването е част от дългосрочната стратегия на United Group за разширяване и укрепване на пазарн...
Целите осигуряват стабилна рамка за компаниите, част от групата
Шокирани сме от изявлението, направено от г-н Кирил Петков, относно казуса „Булсатком“
Ефективно ще се удължи падежът на рефинансираните облигации от 2025 и 2026 г.
Само преди месец Vivacom и Eutelsat Group обявиха търговския старт на наземна станция за сателитни к...
Демонстрира непоколебимия ангажимент на Групата за опазване на околната среда, социална отговорност...