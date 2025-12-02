United Group B.V. отчита силен растеж през третото тримесечие на 2025 г.

United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, публикува финансовите си резултати за деветмесечието, приключило на 30 септември 2025 г. (9М 2025). Компанията отчита годишен ръст както на приходите, така и на коригираната EBITDAal.

След продажбата на своите активи в Сърбия по-рано тази година Групата още по-ясно насочи фокуса си към основните операции в ЕС и към растящите си бизнеси в телекомуникациите, медиите и технологиите. Портфолиото беше опростено, а управленското внимание е съсредоточено върху ключовите дружества в Гърция, България, Хърватия и Словения.

Успоредно с това Групата продължи да укрепва лидерството и управленската си структура. Скорошни назначения на високи позиции, включително на д-р Ким Килесбек Ларсен като директор „Технологии и информация“ и на Деян Кочич като временен CEO на United Cloud, подкрепят изпълнението на стратегията на United Group в сферата на технологиите и иновациите.

Главният изпълнителен директор на United Group Стан Милър заяви: „Резултатите ни за третото тримесечие показват силен органичен растеж и потвърждават, че нашите действия дават резултат. Успяхме да фокусираме Групата върху основното портфолио, като дадем възможност на местните екипи да постигат отлични успехи.

Докато продължаваме да създаваме стойност в телекомуникационните, медийните и технологичните си бизнеси, наш приоритет остава ясно насочен към капиталовото управление, ускоряването на паричните потоци и генерирането на дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни.“

Основни финансови резултати

Финансовото представяне на United Group през 9М 2025 отразява устойчив растеж на приходите, ускорено увеличение на печалбата и продължаващо укрепване на баланса.

Приходите са нараснали с 3% на годишна база до 2,0 млрд. евро, основно в резултат на органичния ръст в абонатната база, повишенията в продажбите на услуги, свързаните с инфлацията ценови актуализации и ICT проекти. Приходите за последните 12 месеца са достигнали 2,7 млрд. евро, което представлява ръст от 4% на годишна база.

Коригираната EBITDAal е нараснала със 7% до приблизително 680 млн. евро, като изпреварва ръста на приходите. Това се дължи на стриктния контрол върху разходите, който успява да компенсира ръста на заплатите на повечето пазари. Коригираната EBITDAal за последните 12 месеца възлиза на 909 млн. евро, което е увеличение от 9% спрямо предходната година.

Капиталовите разходи, без капитализираните лизинги, са се увеличили до приблизително 550 млн. евро. Основните причини са по-високите инвестиции в стационарните мрежи, особено при изграждането на оптична инфраструктура в Гърция, както и инвестициите в мобилната мрежа и енергийните проекти.

Групата допълнително е укрепила своя баланс: към 30 септември 2025 г. нетният ливъридж е намалял до 4,27 пъти спрямо 4,70 пъти към 30 юни 2025 г., докато брутният ливъридж е намалял до 4,44 пъти спрямо 4,80 пъти за същия период.*

* Ливъриджът се изчислява на базата на годишната коригирана EBITDAal за последните два тримесечия. За определения на коригираната EBITDAal, годишната коригирана EBITDAal за последните два тримесечия, нетния ливъридж и други финансови показатели, както и за допълнителна информация, моля, вижте финансовите отчети на United Group.

