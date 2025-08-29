Сензационна сделка! Топ български производител купува румънска фабрика

Най-големият производител на сурово и рафинирано слънчогледово олио в България – „Олива“ АД – чрез своето дъщерно дружество „Билдком“ ЕООД планира да придобие мажоритарен дял в румънския производител на растителни масла Argus Constanţa.

Румънската инвестиционна компания Infinity Capital Investments е сключила споразумение за потенциална продажба на целия си дял (91.42%) от капитала на Argus. Сделката обхваща и акциите, които Argus притежава в друго акционерно дружество – Comcereal SA Tulcea.

Финализирането на споразумението зависи от регулаторните одобрения от румънските власти. Цената на акция ще бъде определена чрез коригиране на сумата от 14 500 000 евро – договорената стойност на предприятието. Предварителните изчисления показват цена на акцията от приблизително 1.85 румънски леи. Въз основа на тази индикативна оценка и като се има предвид размера на мажоритарния дял на Argus, се очаква сделката да надхвърли 10 милиона евро, според Profit.ro, пише Economic.bg.

Argus е сред най-старите производители на растителни масла в Румъния. Компанията е основана през 1943 г. в Констанца, национализирана е от комунистическия режим през 1948 г., а след 1990 г. е преобразувана в акционерно дружество. Днес основната ѝ дейност е производство и търговия на сурови и рафинирани слънчогледови масла и мазнини, фуражни брашна и мастни киселини.

„Билдком“ ЕООД е създадена през 1994 г. и се занимава с международна търговия със селскостопански продукти – пшеница, царевица, ечемик, грах, рапица, слънчоглед.

