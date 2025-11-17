Почна се! Такситата надуха цените

От днес цените на такситата в Пловдив са по-високи. Дневната тарифа на километър става 1,37 лв., а нощната - 1,56 лв. Ръстът е между 18 и 27 стотинки. Повикването ще се таксува двойно - до момента беше 0,25 лв., а сега ще е 0,49 лв.

"Увеличението на таксиметровите услуги е заради догонването на инфлацията, а не заради предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще е горе-долу около 1 лев разлика, така че мисля си, че не е някакво драстично", заяви председателят на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив Диян Станев.Той допълни, че с осъвременените цени оборотът на таксиметровите шофьори ще се повиши с 10%.

"На един таксиметров шофьор оборотът не му е чиста печалба, защото той има ужасно много разходи, преди да му дойде чистата печалба", обясни Станев, цитиран от БНР.

Общинският съвет не трябва да разглежда и гласува промяната в тарифите на пловдивските таксита, тъй като актуализираните цени попадат в максималните граници на наредбата.

В момента браншът настройва апаратите във връзка с приемането на еврото. Това се е случило вече при около 80% от колите.

