Падат таксите за теглене от банкомат. Условията

Големи промени с банкоматите настъпват само след 2 месеца

Българите ще могат да теглят пари от банкомат до 10 пъти месечно напълно безплатно. Това става възможно след окончателното приемане на промени в Закона за платежните услуги, които са обнародвани в "Държавен вестник" и влизат в сила от 7 октомври 2025 г.

Новите правила

Новите правила обаче не важат за всички банкови сметки, а само за т.нар. „платежна сметка за основни операции“. Освен 10-те безплатни тегления от банкомат на банката, която обслужва сметката, притежателите ѝ ще могат да извършват и до три безплатни банкови превода месечно, включително през онлайн банкиране. За този вид сметки отпадат и месечните такси за обслужване.

Ключовото условие

Ключово условие, за да се възползва човек от тези облекчения, е по сметката да постъпват единствено средства от заплати, пенсии, социални помощи, обезщетения или стипендии. Това означава, че ако по нея постъпят пари от друг източник, като например продажба на имот, или ако собственикът реши сам да внесе пари в брой, сметката губи правото си на безплатни услуги.

Банките са длъжни

Всички банки в страната са длъжни да предлагат „платежна сметка за основни операции“, но досега не рекламираха активно тази възможност. Процедурата по откриването ѝ е малко по-сложна от тази за стандартна разплащателна сметка и банката има срок от 10 дни, за да я одобри или откаже.

Кога банката може да откаже

Банка може да откаже откриването на такава сметка, ако клиентът вече има подобна в същата или в друга финансова институция. Друго важно ограничение е, че човек не може да има повече от една обикновена разплащателна сметка. Ако притежател на сметка за основни операции си открие втора обикновена сметка, банката има право едностранно да прекрати договора за сметката с безплатни услуги.

