Остро предупреждение от Кристалина за изкуствения интелект

Технологичните промени са влияели върху пазарите на труда през цялата история, но не винаги са водели до широко споделени ползи. С напредъка на изкуствения интелект (ИИ) и дигиталните технологии, дори водещите иноватори не са защитени от разрушителни последствия, както показват неотдавнашните съкращения на работни места в големи технологични компании. Въпреки това, с развитието на тези технологии възникват и нови роли, които изискват нови умения, както и нови професии. Това посочи в блога на Международния валутен фонд (МВФ) управляващият директор на институцията Кристалина Георгиева, предаде БТА.

Тя допълва, че новите технологии предлагат алтернативни пътища за просперитет, въпреки че традиционните работни места изчезват. Според последния анализ на МВФ, в напредналите икономики 1 от 10 обяви за работа изисква поне едно ново умение, докато в развиващите се икономики този показател е 1 от 20. Това ясно показва колко значителна е трансформацията на пазара на труда в глобален мащаб.

„Работниците ще трябва да обновяват своите умения или да научават нови, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда“, пише Георгиева. Секторите с най-голямо търсене на нови умения са професионалните, техническите и управленските роли, като ИТ секторът води с повече от половината от тази нова търсене. Здравеопазването също наблюдава бързо нарастващо търсене на умения за телемедицина и цифрово здраве, докато маркетингът изисква нови експертизи в социалните медии.

Промените на трудовия пазар, разбираемо, пораждат страхове сред работниците, изтъква Георгиева. Според данни на МВФ, почти 40 на сто от глобалните работни места са изложени на промени, предизвикани от ИИ. Това води до опасения за изчезването на работни места и намаляването на възможностите за някои социални групи. За да се осигури справедливо разпределение на ползите от ИИ, политическите решения ще бъдат решаващи.

Работодателите плащат повече за работници с нови умения. Във Великобритания и САЩ обяви за работа, които включват ново умение, предлагат около 3 на сто по-висока заплата. Работни места, които изискват четири или повече нови умения, могат да бъдат с до 15 на сто по-висока заплата във Великобритания и 8,5 на сто в САЩ. Това „възнаграждение за умения“ може да стимулира местните икономики, като увеличава потреблението и създава нови работни места, смята Кристалине Георгиева и посочва като пример, че региони в САЩ, където е имало по-висока приемственост на нови умения, са отбелязали увеличение на заетостта с 1,3 на сто.

Въпреки това, не всички работни места се възползват еднакво от технологичните промени. Работниците със високи и ниски умения получават най-големи ползи, докато работните места със средни умения, като рутинни офисни дейности стават все по-малко, посочва управляващият директор на МВФ.

Необходимо е да се обърне внимание на сложността на ИИ уменията. Докато те водят до по-високи заплати, те не водят до увеличение на заетостта, както другите нови умения. Напротив, работните места в ИИ-уязвимите професии са по-малко в региони с високото търсене на ИИ умения – с 3,6 на сто по-ниски след пет години. Това поставя предизвикателства за младите хора, започващи кариерата си, тъй като техните начален работни позиции са по-уязвими на автоматизацията, предупреждава Георгиева.

Политическите избори, направени днес, ще имат решаващо значение за това дали ИИ ще бъде източник на просперитет или разрушение. Страните с високо търсене на нови умения, но с ниско предлагане, като Бразилия, Мексико и Швеция, трябва да инвестират в образованието по наука, технологии, инженерство и математика (STEM). Други страни, като Австралия, Ирландия и Полша, разполагат с налични таланти, но трябва да стимулират иновациите и да помогнат на фирмите да усвоят тези таланти, се посочва още в анализа публикуван в блога на МВФ.

Страните с ограничени ресурси, като тези в развиващите се икономики, ще трябва да комбинират и двете стратегии: инвестиране в нови умения и подкрепа за създаване на нови предприятия.

Кристалина Георгиева подчертава, че политики за образование и мобилност на работниците трябва да бъдат въведени, за да се осигури адаптивност на работната сила към промените. Това включва по-достъпни жилища и гъвкави условия на работа. За да се осигури, че иновациите ще водят до растеж за всички, е необходимо да се гарантира, че конкуренцията на пазара ще остане справедлива.

Управляващият директор на МВФ призовава правителствата да модернизират образователните системи, за да подготвят младите хора за икономики движени от изкуствения интелект. Образователните програми трябва да развиват когнитивни, креативни и технически умения, които да допълват ИИ, а не да се конкурират с него.

Финландия, Ирландия и Дания вече водят с програми за образование и преквалификация, които помагат на работниците да се адаптират към новите изисквания на труда.

Георгиева допълва, че успехът на ИИ ще зависи от това, как добре ще подготвим работниците и фирмите за прехода. ИИ може да носи значителни ползи, но успехът ще бъде възможен само ако се вземат решителни стъпки за инвестиране в умения, подкрепа на работниците и гарантиране на конкурентоспособни пазари.

