Обявиха най-добрите и най-лошите коли на 2024

От общогерманския автомобилен клуб ADAC, който е най-големият в Европа, публикуваха на своя сайт класация на новите автомобили.

Тя е създадена въз основа на резултатите от тест драйвове. През 2024 г. са тествани 84 автомобила от различни класове и ценови категории. Най-евтиният е Hyundai i10, а най-скъпият е Porsche Taycan.

Автомобилен клуб ADAC има собствена рейтингова скала, където най-високата оценка е 1 точка, а най-ниската е 5 точки. Тази година 74 автомобила получиха приемливи оценки, а сред лидерите на класацията има много електрически автомобили.

Най-добър резултат показа електрическият автомобил Volkswagen ID.7 - 1,5 точки. Той беше похвален за дълъг пробег, практичност и просторна версия комби.

Електрическите автомобили BMW i5, Porsche Taycan и Skoda Enyaq също получиха високи оценки (по 1,6 точки).

Най-добрите автомобили за 2024 г. според ADAC:

Volkswagen ID.7 — 1,5 точки.

BMW i5 — 1,6.

Porsche Taycan - 1,6.

Skoda Enyaq — 1,6.

Kia EV9 — 1,7.

Mercedes EQE SUV — 1,7.

Skoda Superb Combi — 1,7.

Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8.

Genesis G80 Electrified — 1,8.

Lucid Air — 1,8.

Най-ниските оценки са получени предимно от бюджетни модели. Антилидерът е кросоувърът Dacia Duster (4,1 точки), но заслужава да се отбележи, че тестван е моделът от предишното поколение, пише "Блиц".

Най-лошите коли на годината:

Dacia Duster - 4,1 точки.

KGM/SsangYong Tivoli — 3.

KGM/SsangYong Torres — 2,9.

Kia Picanto — 2,9.

Hyundai i10 — 2,9.

Suzuki Swift — 2,7.

Hyundai i20 — 2,7.

Nissan Juke — 2,6.

MG3 Хибрид — 2,6.

Subaru Crosstrek — 2,5.

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