Обрат с горивата! Ето в коя съседна страна цените рязко падат

След силния спад на цената на петрола на международните пазари се очаква историческо поевтиняване на горивата в Турция още от полунощ срещу 10 април. Причината е постигнатото примирие между Иран и Съединените американски щати, което доведе до рязък спад на сорта „Брент“ (Brent) и облекчаване на напрежението около Ормузкия проток, пише "Марица".

По информация от източници в сектора се планира значително намаление: дизелово гориво (моторин) – минус 12,86 турски лири за литър, а бензинът ще е по-евтин с 1,06 турски лири за литър.

Намалението при дизела е изключително голямо и ще върне цените в Турция под нивата в България.

Така след кратък период на по-скъпи горива, Турция отново ще стане по-изгодна за зареждане, включително за българските шофьори.

В европейската част на Истанбул бензина ще е 62,19 TL → около 1,21 евро, а дизелът 72,43 TL → около 1,41 евро.

В Анкара бензинът ще е 63,16 TL → около 1,23 евро, а дизелът 73,56 TL → около 1,43 евро.

В Измир бензинът ще е 63,44 TL → около 1,24 евро, а дизелът 73,84 TL → около 1,44 евро.

След намалението цените на дизела в Турция ще бъдат приблизително около 1,41–1,44 евро за литър, което ги поставя под средните цени в България. Бензинът също остава конкурентен и почти изравнен с българските нива.

Очаква се новото поевтиняване да доведе до засилен интерес към зареждане в Турция, особено в пограничните райони, както и до намаляване на транспортните разходи в страната.

