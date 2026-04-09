Ето какво ви чака в родните кръчми

Пореден опит за демагогия и заблуждаване на хората в един от най-тежко ударилият в цените бизнес у нас.

Ресторантьорският бранш в България се бори за фронтово оцеляване. Така поне звучи последната аларма, която бие председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, според когото секторът затъва все по-дълбоко от средата на 2025 година насам.

Така наречената „празна чиния“ например вече струва между 3,50 и 10 евро!

Това е цената на услугата, още преди в нея да се появят салата, пържола, гарнитура или дори стрък магданоз. В тази стойност влизат наем, ток, заплати и всички останали текущи разходи, а храната и печалбата идват чак след това, сякаш са луксозна екстра към основната болка.

Според Алибегов собствениците на обекти са оставени на милостта на доставчици, сметки, данъци и всяка следваща ценова приумица на пазара. Той твърди, че "ресторантьорът днес не ръководи бизнес, а гаси пожари с меню в ръка".

Алибегов обяви, че поскъпването удря от всички страни и не е подминало нито един разход. Хранителните продукти вървели нагоре, токът поскъпвал, минималната заплата също, а държавата, според него, стояла отстрани и гледа как цените се развихрят. Към тази сметка браншът прибавя и новата мода с етикети и калкулации тип „лев евро“, която не носила успокоение, а още напрежение.

"Когато разходите скачат двойно, цените няма как да останат същите",

обобщава ресторантьорът в интервю пред "Таралеж". Браншът настоява, че не надува цените от каприз, а прехвърля върху клиента реалността, която вече е стигнала до прага на кухнята.

Алибегов отново защити тезата, че трябва да се изравни ДДС ставката. Хотелите и ресторантите вътре в хотелите работят с 9 процента ДДС, докато самостоятелните ресторанти продължават да плащат 20 процента,

подчертава той. Според него това разделение не е просто несправедливо, а направо наказва едни за сметка на други. По думите на Алибегов фалитите са масови, а само от началото на годината са затворили 60 заведения. Паралелно с това потреблението също се свива, защото клиентите режат разходите си и все по-често избират да не сядат на маса.

По информация от хотелиери вече има над 20 процента отказани резервации,

което не звучи като уверено начало на силни месеци. Затова секторът настоява за ясна държавна линия и за по-сериозен фокус върху вътрешния туризъм.

Но много хора смятат, че това са полуголи фрази, които не могат да прикрият добре алчността на бг ресторантьорите, която открай време си им е като втора природа.

