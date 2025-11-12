Нова магистрала се чака у нас. С неприятна изненада

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов видя "отчетлив напредък" при изграждането на магистралата "Русе - Велико Търново".

Той отчете, че по проекта вече са разплатени близо 176 млн. лв. по време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на програма "Транспортна свързаност" 2021-2027, което се провежда в Пловдив, съобщи пресцентърът на транспортното министерството, предаде Медиапул.

В същото време пътуващите по това направление не виждат да се случва нищо около изграждането на важната пътна артерия за Северна България.

Договорите за първите два участъка от Русе до Бяла и обхода на град Бяла бяха подписани още през октомври 2022 г. Първата копка на обхода на Бяла започна година по-късно - декември 2023 г. След това обаче се появи проблем с льосовите почви и строителството замря.

Изграждането на другия участък от Русе до Бяла не почва вече трета поредна година, въпреки обещанията на управляващите май месец да бъде направена най-после първата копка.

Междувременно в началото на годината беше пусната обществената поръчка за последния участък от Бяла до Велико Търново с рекордна прогноза цена от 50 млн. лв./км. Въпреки че офертите на 12-те кандидата бяха отворени в началото на юни, все още не е обявена дата за разглеждане на ценовите предложения.

Заради забавеното изпълнение на пътните проекти, финансирани по програма "Транспортна свързаност", и за да не се загубят европейски средства, в края на 2024 г. спешно беше вкаран последният лот от магистрала "Европа" от Сливница до София. През септември той беше пуснат в експлоатация, като по него са платени 85 млн. лв., отчете Караджов.

