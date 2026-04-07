Нова изненада. Кое обръща имотния пазар

Цените на жилищните имоти в големите градове на България продължават да бележат значителен ръст, като според последните данни на Националния статистически институт (НСИ) общото поскъпване за страната е 12,6% на годишна база. Интересна тенденция е, че в шестте най-големи града старото строителство поскъпва по-осезаемо (15%) в сравнение с новото (9%).

Стара Загора изненадващо оглави класацията за най-бърз общ темп на растеж сред градовете с над 120 хиляди жители. През четвъртото тримесечие на миналата година имотите там са поскъпнали с 19,8% спрямо предходната година.

Градът е лидер и по ръст на цените при новото строителство в рамките на едно тримесечие (9,6%).

Варна заема второ място в общата подредба с ръст от 15,1%, но е категоричен първенец по поскъпване на старите апартаменти, чиито цени са скочили с 23,4% за година.

Морската столица е и градът с най-голяма ножица в движението на цените между двата типа строителство, тъй като при новите жилища там почти не се наблюдава промяна.

Бургас се нарежда на трета позиция с годишно повишение от 13,1%. В града съществуващите имоти са поскъпнали със 17,6%, докато новото строителство отчита по-скромен ръст от 7,3%.

Столицата заема четвърто място с общо поскъпване от 12,7%. София се отличава като пазара с най-малка разлика в ценовата динамика между ново (11,3%) и старо строителство (14%), което е показател за силно и балансирано търсене в двата сегмента.

София държи и лидерството по най-висок годишен ръст на цените на новите жилища сред големите центрове.

Петото и шестото място в класацията са съответно за Пловдив и Русе. В Пловдив имотите са поскъпнали средно с 8,6%, като основният двигател е старото строителство (16,8%). В Русе общият ръст е по-умерен – 4,4%, като съществуващите жилища са повишили стойността си с 5,2%.

Данните на НСИ потвърждават, че активността на купувачите остава висока, като търсенето е съсредоточено предимно в най-големите градски центрове на страната.

