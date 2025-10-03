Нов проект в Китай променя съдбата на енергетиката

Китай започна строителството на „Великата слънчева стена“,

която ще се простира на 400 километра през пустинята Кубу в Монголия. Очаква се проектът да генерира 100 GW слънчева енергия до 2030 г.

Еко Нюз пише, че идеята зад проекта е да се превърне пустинята в център за възобновяема енергия.

Проектът надгражда успеха на слънчевата електроцентрала „Джунма“, построена през 2019 г. и вписана в Книгата на рекордите на Гинес като най-големия проект за слънчеви панели, проектиращи образа на препускащ кон от фотоволтаични панели.

Само централата „Джунма“ генерира над 2 милиарда киловатчаса годишно.

„Великата слънчева стена“ е нещо повече от просто генериране на електричество. Чрез инсталиране на слънчеви панели на повдигнати места може да се намали изпарението от почвата, а проектът ще насърчи растежа на тревата и евентуално растителността. Проектът не само се бори с превръщането на мястото в пустиня, но и възстановява „морето на смъртта“.

Всички планиращи, участващи в проекта, вече са се съгласили, че слънчевите инсталации биха могли да помогнат за стабилизиране на пясъчните дюни, намаляване на прашните бури и насърчаване на развитието на селското стопанство. Анализът на данни от НАСА и спътници Landsat вече показва

озеленяване в райони на пустинята Кубуци.

Най-хубавото е, че тези слънчеви паркове в пустинята създават работни места, демонстрирайки социално-икономически ползи. Тази инициатива е началото на модел, известен като агриволтаика, който съчетава производството на енергия с устойчиво земеделие.

Китай отново пое водещата роля в световния капацитет за слънчева енергия, като представлява 51% от общия световен капацитет.

Само от 2017 до 2023 г. Пекин добавя 40 000 мегавата слънчева енергия годишно, надминавайки растежа на САЩ за същия период.

Китай със сигурност се движи към устойчиво енергийно бъдеще, но страната също така ясно заяви намерението си да доминира на пазарите на чиста енергия.

