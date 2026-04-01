Нов извънреден ход у нас заради горивата

Служебното правителството създава Кризисен щаб за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кризисният щаб ще изисква информация за състоянието и динамиката на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта в Близкия изток, както и за разработените мерки за справяне с увеличаването на цените на горивата от междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя.

Щабът ще предлага и предприема мерки, свързани с контрол на нарастването на цените на стоките и горивата, както и на други фактори с влияние върху ценообразуването.

Кризисният щаб ще бъде ръководен от министър-председателя и ще включва в състава си министрите на финансите, на икономиката и индустрията, на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика.

В качеството си на ръководител на Кризисния щаб министър-председателят ще може да кани за участие и председателите на Националния статистически институт, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, както и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и директора на Агенция „Митници“, а при необходимост - и представители на други институции. В заседанията могат да участват и заместник министър-председателите.

На 27 март правителството представи пакет от мерки за около 100 млн. евро във връзка с последствията от кризата в Близкия изток за гражданите и бизнеса.

