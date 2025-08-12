Бизнес

НОИ с голяма новина за заплатите в страната

Какво е нивото на средният трудов доход

12 авг 25 | 14:23
Стандарт Новини

През второто тримесечие на 2025 г. средната работна заплата за страната e 2 572 лева, сочат данните на Националния статистически институт.

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5.3%.

Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение, е "Образование" - с над 21 процента.

На годишна база спрямо второто тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата за страната нараства с 12 процента.

 

