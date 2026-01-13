Много важна прогноза от БНБ. Какво ни чака

Българската народна банка повиши прогнозата за растежа на БВП на България през периода 2025-2027 г.

През 2025 г. растежът на БВП е повишен до 3.2% спрямо 2.9%, които БНБ прогнозираше през юни на миналата година. Нагоре е коригиран и растежът за тази и следващата година. За 2026 и 2027 г. реалният БВП трябва да нарасне с 3.1%. Според прогнозата от юни ръстът трябваше да бъде 2.7 %.

„Частното потребление ще продължи да има основен принос за растежа на БВП, докато сравнително слабото външно търсене на български стоки и услуги и специфични за страната фактори ще формират отрицателен принос на нетния износ през по-голямата част от прогнозния хоризонт“, подчертават от БНБ в „Макроикономическа прогноза“, декември 2025 г., в който се прогнозират основните макроикономически показатели.

Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е прогнозирано да се ускори до 3.6% през 2025 г. спрямо 2.6% през 2024 г., като най-голям принос за ускорението се очаква да имат групите на храните и на услугите.

„Основните проинфлационни фактори за България остават свързани с вътрешни за страната процеси, като нарастването на разходите за труд и високия растеж на частното потребление. През 2026 г. средногодишната инфлация се очаква да остане сходна с тази от предходната година (3.5%) и да се забави до 3.2% през 2027 г., като базисната инфлация през прогнозния хоризонт се очаква да остане висока и да продължи да е с най-голям принос за общата инфлация“, заявяват от БНБ.

Прогнозата за средногодишната инфлация през 2025 г. е без промяна спрямо прогнозата от юни, докато за 2026 г. и 2027 г. е минимално понижена предвид новите технически допускания за цените на петрола и на храните на международните пазари.

Текущата прогноза на БНБ е първата, изготвена в съответствие с утвърдените график и рамка за изготвянето на макроикономическите прогнози на националните централни банки от Евросистемата и на експертите на ЕЦБ. Тя е включена в агрегираните показатели на макроикономическата прогноза за еврозоната, публикувана от ЕЦБ на 18 декември 2025 г.

