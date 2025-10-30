Лоша новина за шофьорите на електромобили у нас

Отпадане на безплатното паркиране на електрически автомобили в „Синя'' и „Зелена'' зона в София, предлага Карлос Контрера - заместник-председател на ВМРО и общински съветник в Столичен общински съвет. За това съобщи самият той с публикация в една от социалните мрежи, като в нея се предлага собствениците на превозни средства, както и тези, които ги използват на лизинг, да получат преференциално право за паркиране срещу заплащане.

„Предложението ми е физическите лица, притежаващи електрически автомобили или ползващи ги на лизинг, да заплащат ежегоден годишен стикер, който да им позволява преференциално паркиране в рамките на Синя и Зелени зона. Цената на стикера да бъде 600 евро. Електрическите автомобили на юридически лица (в т.ч. спаркове и тем подобни) няма да ползват тази преференция и паркират по общите правила и общия ред. Разглеждам това предложение като първа стъпка да се отворят места за паркиране в зоните, които в момента се заемат от безплатно паркиращи електрически автомобили. Има случаи, когато това продължава с дни'', написа Контрера.

Общинският съветник посочва, че основната цел на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението е да облекчи трафика в зоните на централна градска част, като се постигне поетапно осигуряването на повече свободни паркоместа за кратковременно ползване. Според Контрера сегашният режим на безплатно паркиране на индивидуални електрически превозни средства е несъвместим с тази цел, тъй като има цели улици, на които повече от половината обособените места за паркиране в зоните са заети от електрически автомобили.

„Ако режимът на безплатно паркиране на електрически превозни средства се запази като досега, другите промени няма да дадат необходимия ефект – а именно освобождаване на паркоместа за кратковременно паркиране, т.е. осигуряване на свободни места за паркиране в оборота. Има случаи, в които електрически автомобили са паркирани с дни и седмици в рамките на зоните за локално платено паркиране, което създава огромен проблем с липсата на места особено за живущите в съответните подзони'', пише още Контрера.

Неговото предложението е собствениците/ползвателите на електромобили, които са физически лица, да заплащат годишен електронен винетен стикер, който да им дава право на преференциално паркиране. Тези, които не притежават такъв, ще бъдат таксувани по общия ред. Според съветника, към днешна дата само в Столична община има регистрирани над 20 000 електрически автомобила с тенденция да се увеличават. И така от правото на безплатно паркиране се възползват и юридическите лица.

„Сега право на преференциално паркиране по домуване имат само физически лица, така че няма никаква логика режимът за преференциално паркиране на индивидуалните електрически превозни средства да е по-широк, включвайки юридически лица", аргументира се Контрера.

В момента живеещите в платените зони и притежаващи автомобили с ДВГ плащат 100 и 150 лева година за първо превозно средство и двойно за второ.

