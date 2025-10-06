Край. Ето какво става с лихвите след три месеца

Експерт даде добра бизнесновина за страната, която скоро ще бъде факт.

Приемането на еврото ще се отрази благоприятно на кредитния рейтинг на България. Това обясни пред БНР Атанас Колев, главен съветник в Икономическата дирекция на Европейската инвестиционна банка.



"Колкото по-дисциплинирани сме в бюджетната политика, толкова по-бързо и повече ще се повишава рейтингът. А това има значение, тъй като се намаляват разходите на българската дължава за обслужването на дълга, но също така има и вторични последствия, като подобряване на дълговия рейтинг на общините, особено на тези, които взимат пари на международните пазари", каза той.



По думите му еврото ще помогне и за подобряване на инвестиционната среда в България. "Премахва разходите за обмяната на валута и на валутния риск с 20 страни от еврозоната, които са и наши основни търговски партньори. Въвеждането му увеличава и прозрачността при ценообразуването. По - лесно може да сравняваме цените с тези от останалите държави в еврозоната", смята Колев.



Бил съм свидетел на приемането на еврото и в други държави. Тревогите, че цените ще се увеличат навсякъде ги е имало. В България има и една реакция на производители и търговци – ценова стратегия, която е може би и следствие от силно рестриктивната рамка за промяната на цените, която беше приета от българския законодател в рамките на една година.



Опитът във всички държави, приели еврото, сочи, че дори да има има леки увеличения в първите няколко месеца, които често се дължат на закръгляне в новата валута, общо инфлацията не нараства много през първата година. След това е по-ниска. Очакванията ми са същото да се случи и в България. Нещата ще се успокоят много бързо през следващата година и инфлацията ще бъде по-ниска, отколкото имахме досега и по-близка до средната за Европа".



Експортно ориентираните производства и финансовият сектор ще почувстват първи ползите от въвеждането на еврото, обясни Атанас Колев.

Европейската икономика се възстановява плавно от големия енергиен шок през 2022 - 2023 година, посочи експертът.

"Нивата на заетост в голяма част от европейската икономика са високи. Има ръст на доходите и се подобряват условията за кредитиране на частния сектор. Очакваме това развитие да продължи и в следващата година. Инвестициите постепенно ще се увеличават.

Една потенциална спирачка са бюджетните ограничения при по-голяма част от членовете на ЕС.



В България нещата също се развиват много добре. В последната година има висок ръст на потреблението – както на частното, така и на държавното. Инвестициите също са в добра форма. Надявам се, че през следващата година политическата несигурност ще намалява и това ще води до още по-добро развитие на икономическите процеси в България".

