Ключов ход за новите заводи. Разделят...

След като стана ясно, че ще заработят нови заводи у нас, Христо Гаджев коментира как ще се победелят инвестициите.

Българската държава и "Райнметал" ще си разделят наполовина инвестицията в новите заводи в страната, каза пред журналисти председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев, цитиран от БТА.



Той присъства на откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.



Гаджев обясни, че е в Долна Саксония, за да види как за 18 месеца е направен този голям завод. Нашата амбиция е също така в бързи срокове, такъв завод да се роди и в България, допълни той.



По думите на Гаджев, още през юли правителството е подало искане за финансиране по линия на европейския механизъм за сигурност SAFE – тоест през заемните инструменти на Европейския съюз.



"България е една от малкото страни, която, освен да купува въоръжение, всъщност купува продукция и производство. Ние ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета. Това е много правилно решение на правителството и показва, че всъщност правителството и управляващите сме мислели доста време как да го направим", каза още председателят на комисията по отбрана.



В отговор на въпрос дали от правителството и управляващото мнозинство са работили съвместно с президента по темата за откриването на новите производства на "Райнметал" в България, Христо Гаджев обясни, че дори след успешна международна среща, без допълнителната работа, без срещите на място, без различните отношения в правителството, няма как да стане инвестиция.

По изграждането на мощности за барут се работи от 2024 г., обясни по-рано Гаджев пред БНР.



50% от собствеността ще е българска. Българската част от инвестицията ще е през европейски нисколихвени заеми.



"Това няма да натовари бюджета на държавата. Механизмът SAFE е програма на ЕС за дългосрочни заеми, които държавите членки изплащат след 15 години. Дотогава заводът ще си изплати сам заема, който ще теглим за него", посочи той.



Преговаря правителството, уточни Гаджев. По думите му, барутът, който е основна съставка за всякакъв вид боеприпаси, е дефицитен.



В следващите десетилетия ще има огромен пазар. Държавите ще се презапасяват, прогнозира той. "По-големият износ на този завод ще бъде за страни членки на НАТО и ЕС."



Държавата гарантира, че заводът ще се случи, тъй като влиза с участие в него. За такова съвместно дружество трябва да има решение на Народното събрание, каза Христо Гаджев в предаването "Преди всички".



"Това е разкриване на нови, високоплатени работни места в България. Това са неща, които имат висока добавена стойност."



"За България е важно да се запазят равнищата на европейските фондове, предназначени за кохезия – структурните фондове за изравняване на нивата в регионите", коментира председателят на парламентарната комисия по отбрана във връзка с позицията на страната ни за съотношението на военните разходи спрямо общоевропейския бюджет.



Гаджев изрази надежда за постепенно нарастване на бюджета ни за отбрана, "без това да засяга други сектори".



Правителството свърши своята работа, допълни Христо Гаджев и цитира думи на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер: "Ако не беше личният ангажимент на господин Борисов, тази инвестиция нямаше да стане".



Преди дни председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф, че в следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал". Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Фейсбук.



Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук, най-големият в Европа, каза Борисов. Следващото – заводът за 155-милиметрови снаряди и изстрели, натовски калибър, са изключително важни и за Българската армия, а и за цяла Европа, и целта е производството на 100 хиляди бройки капацитет на завода, посочи Армин Папергер.



"Взаимоотношенията, които сме изградили, са на база добрите ни лични отношения с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Това допринася за успешната реализация на съвместни предприятия в България", подчерта още Папергер, цитиран от пресцентъра на ГЕРБ.

