Ивайло Овчаров, Елиа: „Всяка невъзможна мисия е възможност за нас"

Инж. Ивайло Овчаров е изпълнителен директор и член на борда на директорите на ЕЛИА ЕАД, където ръководи компанията вече 20 години. Преди постъпването си в ЕЛИА, инж. Овчаров е началник на Търговския отдел в „Старт" АД – производител на стартерни акумулаторни батерии. Отговаря за закупуването на суровини, материали и съоръжения, управлението на продажбите и развитието на пазара. Кариерата си започва като корабен електроинженер в „Параходство Български Морски Флот" АД.

Инж. Овчаров завършва корпоративен мениджмънт в Нов български университет. Има и професионална диплома по мениджмънт от The Open University, Великобритания. Специализирал е REFA – германската система за управление и оптимизация на производствени процеси, приложена в SIEMENS, Schneider Electric, LIEBHERR и други водещи международни компании.

Завършва Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане". Възпитаник е на Природо-математическата гимназия в Добрич.

Г-н Овчаров, Елиа започва дейност през 1995-а с продукт, в който тогава никой не вярва – ретрофита. Как убедихте пазара?

В началото имаше стена от недоверие. Клиентите гледаха скептично: „Как ще подмените остаряло оборудване, без да сприрате електрозахранването?". Но точно това беше повратната точка.

Представете си: комплектните разпределителни уредби в България са от 60-те и 70-те години. След 20 години експлоатация са морално и физически остарели. Проблемът е, че на много места – болници, производства, критична инфраструктура – просто не може да има прекъсване на тока.

Но именно тук е мястото на ретрофита. Ретрофитът е като да смениш двигателя на кола, докато тя още се движи. Чрез него се запазва габарита на старата уредба, но се подменят активните части с модерни. Резултатът е 20 години нов живот и многократно по-добра надеждност.

На какво се дължи нашият успех на пазара, каква е тайната на успеха? Навярно на това, че инженерите ни познават и двата свята – работили са със старите български уредби и владеят новите технологии. Тази комбинация е безценна.

Проектът ви за Елаците Мед звучи като сценарий от филм – 20 часа за цялостна модернизация на подстанция в планински тунел. Как го направихте?

Това беше мисия „Невъзможна" с главно „Н"! Представете си: подстанцията е на входа на 6-километров тунел от едната страна на планината, а комбинатът за обработка на рудата е от другата. През тунела минава най-дългата транспортна лента на Балканите.

Съоръженията не бяха спирани и модернизирани от пускането им преди над 30 години. Остарели, изхабени, но абсолютно критични за целия комплекс. Дадоха ни 24 часа срок – от прекъсване на захранването до пуска на новата система – но ние свършихме цялата работа за 20 часа!

Разработихме уникални малогабаритни съоръжения, съобразени с тежките условия в тунела. Изпитахме ги в лаборатория в Румъния. Изработихме цялата подстанция в завода в Добрич, докато на място подготвяхме терена. От проектирането до въвеждането в експлоатация минаха по-малко от 6 месеца. А самия монтаж направихме за 20 часа. Този проект изглеждаше невъзможен. Но всяка невъзможна мисия е възможност за нас.

АЕЦ Козлодуй, Лукойл Нефтохим, КЦМ…Как компания от Добрич спечелва такива клиенти?

Доверието се изгражда проект по проект. С АЕЦ Козлодуй работим от 2003-а година – модернизирали сме 5-ти и 6-ти блок, произвели сме 120 шкафа за управление на противопожарни клапи, изпитани за устойчивост при земетресение. През 2024-а година само за тях произведохме 70 табла ниско напрежение.

За Лукойл Нефтохим миналата година изпълнихме пет проекта за реконструкции на подстанции.

Всички тези клиенти имат избор – може да работят с когото пожелаят. Но ни избират, защото знаят: ако кажем, че можем, ще го направим.

Между другото, Елиа е лицензиран производител на SIVACON в България още от 2004 година. Това е франчайз на Siemens. Обучавахме се при тях, преминахме всички стандарти. Продуктът, който правим в Добрич, по нищо не отстъпва на този от Лайпциг. Обичам да се шегувам, че Siemens се подписва под нашето качество.

Участвате в изграждането на едни от първите ветрогенератори в България, на най-големия ветропарк с 52 турбини, на соларни паркове – изглежда, сте били на правилното място в правилното време...

Или просто бяхме готови, когато възможностите дойдоха.

Първите вятърни генератори бяха втора ръка от Западна Европа. За да заработят в България, трябваше да ги дооборудваме с разпределителни устройства. И ние започнахме да ги произвеждаме.

После настъпи бумът на ветропарковете. Участвахме в изграждането на парковете в Камен бряг, Каварна, Шабла. Първите мощни ветрогенератори в страната са с наше участие. Най-големият проект беше в Суворово – 52 ветрогенератора по испански проект на Ибердрола.

Когато започна соларната революция, вече имахме опита. Сега правим следващата крачка – отваряме се към крайния клиент. Партнираме си с AmonRa Energy – единствената фотоволтаична компания на Българската фондова борса, с представителства в шест балкански страни. Разкрихме заедно склад и шоурум на наша територия. Идеята е инсталаторите и частните клиенти да намират всичко на едно място – от най-качествените компоненти на световни производители за соларни системи до присъединяването на обектите към мрежата.

При масовия отлив на кадри и дефицита на инженери, как задържате 80 специалисти в Добрич?

Това е най-голямото ни предизвикателство днес. Но имаме коз. Младите инженери искат интересни проекти, да учат нови технологии, да виждат резултата от работата си. Даваме им възможност да работят по проекти, за които другаде само може да се прочете. Да модернизират атомна централа. Да проектират и връзват към мрежата соларни обекти. Да решават задачи, които изглеждат нерешими.

Привличаме ги с опит, име и клиенти. Условията са отлични, екипите са сработени, а когато видиш как 24-часова мисия „Невъзможна" става реалност, навярно не искаш да си другаде.

Какво виждате в бъдещето – за Елиа и за региона?

Регионът бавно, но сигурно се събужда. Индустрията се модернизира, зелената енергия расте. Ние сме част от тази промяна. Допринасяме за развитието на икономиката в Източна и Централна България – от Варна и Бургас до Панагюрище и Пловдив. Имаме голям дял в изградените ветропаркове в Североизточна България. Сега с партньора ни AmonRa Energy помагаме и на малкия бизнес, и на домакинствата да инвестират в зелената енергетика.

Как виждам бъдещето?...Ще продължим да търсим невъзможните мисии. Защото за нас те са възможности.

