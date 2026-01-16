Историческа сделка. Преобръща световната икономика

Съединените щати и Тайван финализираха едно от най-мащабните търговски споразумения на десетилетието – договор, който едновременно намалява митата върху тайванския износ и ангажира тайванските компании да вложат 250 милиарда долара в американската технологична индустрия. В центъра на този стратегически пакет стоят полупроводниците – сектор, който определя не само икономическата мощ, но и геополитическото влияние на държавите.

Нови мита, нови правила, нова архитектура на търговията

Според договореното митата върху голяма част от тайванските стоки ще бъдат редуцирани от 20% на 15%. Така Тайван се изравнява с ключови азиатски партньори на Вашингтон като Япония и Южна Корея. За чиповете и оборудването, свързано с тяхното производство, се въвежда още по-благоприятен режим – включително освобождаване от мита за компании, които разширяват производството си на територията на САЩ.

Това е директен стимул за преместване на критични звена от веригата за доставки на американска земя – приоритет, който Вашингтон преследва от години.

Тайвански инвестиции за четвърт трилион долара

В замяна Тайван поема ангажимент да инвестира 250 милиарда долара в полупроводници, изкуствен интелект и енергийни технологии в САЩ. Част от средствата ще бъдат под формата на кредитни гаранции за бъдещи проекти.

Макар част от тези инвестиции да съвпадат с вече планирани разходи, подхранени от глобалния бум в AI, мащабът им изпраща ясен сигнал: Тайван се позиционира като ключов партньор в американската стратегия за технологична независимост.

Вашингтон: „Ключова стъпка към по-сигурни доставки“

Американското министерство на търговията определи сделката като решаваща за намаляване на зависимостта от външни доставчици. За бизнеса обаче това означава и нещо друго – по-скъпа, но по-надеждна производствена верига.

Това е компромис, който технологичните гиганти са готови да направят, особено в контекста на глобалните рискове и напрежението в Азия.

TSMC – гигантът, който диктува правилата

Споразумението идва в момент, когато Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отчита впечатляващи резултати. Компанията регистрира двуцифрен ръст на приходите и печалбата, движени от експлозивното търсене на AI чипове.

TSMC обяви, че увеличава капиталовите си разходи до 52–56 милиарда долара – значително над предходните около 40 милиарда.

Паралелно с това компанията ускорява строителството на нови заводи в Аризона и вече е поела ангажименти за около 165 милиарда долара инвестиции в САЩ. Като основен доставчик на Nvidia, Apple, Microsoft и Alphabet, TSMC разполага с огромна ценова сила, която запазва дори при евентуално охлаждане на пазара.

Какво следва за индустрията и световната икономика

Очакванията са сделката да доведе до нови поръчки за производителите на оборудване и материали за чип-индустрията – компании като ASML, Applied Materials и Lam Research. Пазарната реакция засега е предпазливо позитивна, въпреки че Пекин остро критикува споразумението и го определи като „икономическа експлоатация“ на Тайван.

За бизнеса договорът носи по-голяма предвидимост в краткосрочен план. Дали обаче реалният ефект ще бъде толкова значим, зависи от това доколко обявените инвестиции ще се реализират и каква ще бъде цената за глобалната верига на доставки.

Сделка, която пренарежда силите

Това споразумение не е просто търговски акт – то е стратегическо пренареждане на световната икономика. САЩ укрепват технологичната си автономия, Тайван затвърждава ролята си на незаменим партньор, а глобалната индустрия навлиза в нов етап, в който сигурността на доставките става толкова важна, колкото и цената.

