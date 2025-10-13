Истинско чудо изниква между два мола у нас!

Цял град в града се очаква да изникне край морето.

Над 10 хил. души се очаква да заживеят до пет години в една от най-новите градски зони на Бургас – кв. „Хоризонт“, прогнозират за Флагман.бг урбанисти, които са впечатлени от темпа на строителство в пространството зад мол „Бургас Плаза“ и бившия мол „Странд“, пише Флагман.

Действително там сградите никнат като гъби, а ако се разходите късно вечер ще забележите и все повечето светещи прозорци от новите сгради, което показва ясно, че кварталът се заселва и то с бързи темпове.

Още преди три години, когато започна първото строителство в този квартал, един от инвеститорите, с които Флагман.бг разговаря, бе категоричен: „Имаме уникална възможност на голо поле да изградим концепция за модерна европейска зона“.

На Бургас не е нужен нов "Меден рудник", нито "Възраждане", трябват модерни комплекси.

Днес е видно, че успяват. Характерното за кв. „Хоризонт“ е, че се допуска високоетажно строителство. Изграждат се сгради над 15 метра, а почти всички инвеститори прилагат един и същ модел – сгради с красива, понякога цветна визия и подходяща вътрешна среда с много зеленина и зони за спорт и рекреация.

На практика се получава концепция за т.нар. „затворени комплекси“, в които ти предлагат всичко необходимо в контролирана и добре поддържана обстановка.

Жилищата в кв. „Хоризонт“ най-често се купува от млади семейства на възраст между 30 и 40 години, обикновено с деца и повече от един автомобил, за които задължително си осигуряват паркоместа. Цените вече се доближават до тези в ж.к. „Славейков“ и ж.к. „Изгрев“ (между 1200 и 1500 евро за кв. м.), което потвърждава засилване на интереса към квартала.

Както е известно и символичният вход на града ще бъде изместен от кръговото на Метро до зоната на Пети километър, за да се изгради и пряка връзка между двата нови квартала на Бургас - "Хоризонт" и "Мадика".

