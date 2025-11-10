„ГЛОБАЛ ЕКО ЕНЕРДЖИ“ предвижда да реализира ИП

„ГЛОБАЛ ЕКО ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, предвижда да реализира ИП за „Обособяване на площадка за паркиране на товарни автомобили и специализирана техника и съхранение на материали“ в Поземлени имоти № 58548.267.43, № 58548.267.45 и частично в ПИ № 58548.267.9, разположени в област София, община Самоков, с. Продановци.

Имотите, предвидени за ползване са част от стопански двор на бившето ТКЗС. В складовата зона ще се съхраняват инертни материали – пясък и др. фракции и сол, предназначени за зимно поддържане на пътна мрежа (снегопочистване и обработка против заледяване - опесъчаване). На обособената площадка ще се ситуира тежкотоварна и специализирана техника – камиони за сметосъбиране, почистване на улици и снегопочистваща техника.

