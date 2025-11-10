Дебне тежък шок за пазара на имотите у нас!

Възможно е у нас да се наложи по-висок данък за собствениците на повече от един апартамент, като всеки следващ имот ще се оскъпи със сериозен процент, твърдят запознати от територията на недвижимостите.

У нас може да няма жилищна криза, но не е изключено да има, особено в София, при огромния наплив на нови жители и вече почти изцяло застроената нагъсто столица. И в тази връзка вече усилено се обсъжда, че и в България съвсем скоро може да се въведе данък за първо, второ или трето жилище. Идеята е хората с повече имоти да поемат по-голяма данъчна тежест, както и да се спре практиката с празни и необитаеми апартаменти в столицата, очевидно изчакващи да бъдат препродадени на много по-високи цени в удобно време.

Целта е да се консумират жилищата, а не да се взимат с цел спекулация и задържане за дълго, твърдят привържениците на вдигането на имотните данъци. Ако тази промяна се случи, под удара на по-високите налози ще попаднат стотици хиляди собственици на повече от един имот.

Общините обаче с облекчение биха приели подобно решение – като лесен вариант за повече местни приходи. За разлика от други налози приходите от имотни данъци остават изцяло в общинските бюджети, което означава, че всяка промяна в ставките може да осигури финанси на вечно излизащите на минус кметства. В този смисъл „данък второ жилище“ се възприема като инструмент за активиране на един „спящ“ ресурс, който може да донесе свежи приходи без необходимост от нови държавни субсидии.

Експерти твърдят, че дори умерено увеличение на данъка за имоти, които не се използват като основно жилище, би донесло десетки милиони лева повече годишно. Властта, а и много граждани виждат в подобна крачка и социална справедливост - притежателите на повече имоти логично да поемат по-голяма част от данъчната тежест. За държавниците това ще е изгодно, защото инициативата е политически удобна, тъй като не засяга всички граждани, а единствено ограничен кръг собственици,

Със сигурност обаче строителните предприемачи ще реагират много остро срещу подобно решение. Защото влезе ли висок данък за втори имот, огромен брой сделки ще пропаднат заради допълнителното оскъпяване и много кандидат-купувачи просто ще се откажат да инвестират.

Инвеститорите и строителното лоби въобще нямат интерес от подобна мярка, а търсят активен пазар. Ако интересът към купуване на недвижими имоти рязко секне, тогава самите инвеститори ще подкарат на бавно темпо, ще строят по-малко, ще бавят продажбите на ново строителство. От друга страна обаче може да има и положителен ефект – цените на имотите да паднат дългосрочно заради по-малкото търсене, допускат брокери. Други обаче са сигурни, че цифри надолу за недвижими имоти скоро няма да видим.

