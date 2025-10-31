Ето ги най-надеждните джипове втора ръка

Британското издание What Car публикува списък с 10-те семейни SUV, като класацията се основава на задълбочени проучвания, проведени сред близо 32 500 шофьори от Обединеното кралство. Те са оценявали цели 227 модела от 30 марки, като основният извод от проучването е, че семейните SUV са едни от най-надеждните превозни средства.

В тази пазарна група коефициентът на надеждност (изчислен въз основа на броя на докладваните проблеми, разходите за отстраняването им и времето, прекарано в услугата) достигна 93,4 %. За сравнение, година по-рано тя е била 92,6 %.

Според редакторите на What Car, подобрението в сравнение с проучването от 2024 е резултат от преминаването към по-нови превозни средства и в по-широк план купувачите, които се отказват от дизеловите автомобили. Казано по-просто, хибридите и бензиновите двигатели ефективно изместват дизеловите агрегати от вторичния пазар, което се изразява в по-нисък процент на откази и по-ниски разходи за ремонт на съвременните автомобили, пише "Аутомедия".

Лошата новина обаче е, че списъкът е насочен не само към хора, които търсят употребявана кола. Той обхваща превозни средства на възраст до пет години, така че цели седем от десетте най-малко дефектни автомобила са модели, които все още се предлагат в шоурумите като нови. От друга страна, автомобилите на 5-годишна възраст вече са преживели най-високата амортизация и изкушават купувачите на вторичния пазар.

10-те най-надеждни семейни SUV:

10. Renault Scenic E-Tech (от 2023) - 97,5% коефициент на надеждност

9. Skoda Kodiaq 2.0 TDI (от 2016) - 97,8%

8. Lexus UX (от 2019) – 98%

7. Nissan Qashqai (2014-2021) - 98,3%

6. Mazda CX-5 (2017-2025) - 98,4%

5. Toyota RAV4 (2019-2024) - 98,9%

4. Kia Niro (от 2022) – 99%

3. Porsche Macan (2014-до момента) – 99%

2. Toyota RAV4 PHEV (2019-до момента) – 99,2%

1. Opel Grandland (от 2024 г.) - 99,6%

