Ето ги най-икономичните коли

Британското издание WhatCar проведе проучване и установи кои автомобили имат по-нисък разход на гориво. Крайната класация включва десетте най-добри модела, предава "Блиц".

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Среден разход: 4,7 л/100 км

Разход градско движение: 2,7 л/100 км

Двигател: 1,5-литров хибрид

Особености: невероятна ефективност в градски условия, удобна кола, но има скромно пространство за пътниците отзад.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Среден разход: 4,8 л/100 км

Разход градско движение: 2,9 л/100 км

Двигател: 1,5-литров хибрид

Особености: компактен, надежден, но тесен за пътниците.

3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Среден разход: 4,9 л/100 км

Разход извън града: 3,1 л/100 км

Двигател: 1.2-литров мек хибрид

Особености: маневрен, но интериорът оставя много да се желае.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Среден разход: 5,2 л/100 км

Разход извън града: 4,1 л/100 км

Двигател: 1.0 литров бензинов TSI

Особености: енергичен, без хибридна технология, комфортен интериор.

5. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Среден разход: 4,8 л/100 км

Разход градско движение: 2,6 л/100 км

Двигател: 1.8-литров хибрид

Особености: отлично оборудване, но тесен заден ред.

6. Toyota Aygo X 1.0 бензин

Среден разход: 5,4 л/100 км

Разход извън града: 4,2 л/100 км

Двигател: 1.0 литров бензин

Особености: компактен, икономичен, но слаб двигател.

7. Mazda 2 e-Skyactiv-G 115

Среден разход: 5,5 л/100 км

Разход извън града: 3,8 л/100 км

Двигател: 1.5 литров мек хибрид

Характеристики: стилен, но не най-просторният.

8. Kia Picanto 1.0 DPi

Среден разход: 5,6 л/100 км

Разход извън града: 4,3 л/100 км

Двигател: 1.0 литров бензин

Характеристики: достъпна цена, просторен багажник.

9. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Среден разход: 4,9 л/100 км

Разход градско: 3,7 л/100 км

Двигател: 1,5-литров хибрид

Характеристики: просторен интериор, но висока цена.

10. Hyundai i20 1.0 T-GDi 48V

Среден разход: 5,2 л/100 км

Двигател: 1.0-литров мек хибрид

Особености: надеждност, баланс, добра динамика.

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