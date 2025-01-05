Бизнес

Ето ги най-икономичните коли

Класация включва десетте най-добри модела

Ето ги най-икономичните коли | StandartNews.com
05 яну 25 | 13:16
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Агенция Стандарт

Британското издание WhatCar проведе проучване и установи кои автомобили имат по-нисък разход на гориво. Крайната класация включва десетте най-добри модела, предава "Блиц".

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Среден разход: 4,7 л/100 км
Разход градско движение: 2,7 л/100 км
Двигател: 1,5-литров хибрид
Особености: невероятна ефективност в градски условия, удобна кола, но има скромно пространство за пътниците отзад.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid
Среден разход: 4,8 л/100 км
Разход градско движение: 2,9 л/100 км
Двигател: 1,5-литров хибрид
Особености: компактен, надежден, но тесен за пътниците.

3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Среден разход: 4,9 л/100 км
Разход извън града: 3,1 л/100 км
Двигател: 1.2-литров мек хибрид
Особености: маневрен, но интериорът оставя много да се желае.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Среден разход: 5,2 л/100 км
Разход извън града: 4,1 л/100 км
Двигател: 1.0 литров бензинов TSI
Особености: енергичен, без хибридна технология, комфортен интериор.

5. Toyota Corolla 1.8 Hybrid
Среден разход: 4,8 л/100 км
Разход градско движение: 2,6 л/100 км
Двигател: 1.8-литров хибрид
Особености: отлично оборудване, но тесен заден ред.

6. Toyota Aygo X 1.0 бензин
Среден разход: 5,4 л/100 км
Разход извън града: 4,2 л/100 км
Двигател: 1.0 литров бензин
Особености: компактен, икономичен, но слаб двигател.

7. Mazda 2 e-Skyactiv-G 115
Среден разход: 5,5 л/100 км
Разход извън града: 3,8 л/100 км
Двигател: 1.5 литров мек хибрид
Характеристики: стилен, но не най-просторният.

8. Kia Picanto 1.0 DPi
Среден разход: 5,6 л/100 км
Разход извън града: 4,3 л/100 км
Двигател: 1.0 литров бензин
Характеристики: достъпна цена, просторен багажник.

9. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
Среден разход: 4,9 л/100 км
Разход градско: 3,7 л/100 км
Двигател: 1,5-литров хибрид
Характеристики: просторен интериор, но висока цена.

10. Hyundai i20 1.0 T-GDi 48V
Среден разход: 5,2 л/100 км
Двигател: 1.0-литров мек хибрид
Особености: надеждност, баланс, добра динамика.

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Автор Агенция Стандарт

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