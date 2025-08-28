Ето ги най-добрите дизели на пазара

Само допреди десет години, дизелът бе абсолютният господар на автомобилния пазар в Европа.
Политическият натиск в последните години намали дела му значително, но това си остава предпочитаното задвижване за хора, които изминават много километри седмично.
Ето десетте най-добри дизелови модела на пазара в момента, класирани от уважаваното издание Autocar, предава "Аутомедия".
10-те най-добри дизелови модела в Европа:
10. Mazda CX-60
9. Audi A5
8. Mercedes C-Class
7. Kia Sorento
6. Mercedes E-Class
5. Land Rover Defender
4. Range Rover
3. Volkswagen Golf
2. BMW X5
1. Skoda Superb
