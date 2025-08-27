Продават една от най-скъпите къщи у нас!

Продава се една от възможно най-скъпите къщи в България.
Ето какво съобщава Д. Събева в социалната мрежа:
"Ексклузивна продажба от собственик – Луксозна резиденция в сърцето на Морската градина, Варна
Цена: 6 500 000 EUR
Представяме ви уникален имот без аналог на българския пазар – разположен в най-престижната локация на Варна, сред зеленината на Морската градина и само на крачка от морето.
Основни характеристики:
• Площ на къщата: 850 кв.м., разпределени на 5 етажа, с асансьор
• Допълнителни постройки: над 650 кв.м. – помещения за персонал, охрана, видеонаблюдение, перално и др.
• Двор: 4,6 декара – изцяло частен, ограден и озеленен
• СПА и релакс зона: сауни, парна баня, външен басейн, джакузи , кино салон и др.
• Премиум материали и дизайнерски интериор
• Нескриваема гледка към морето и парка
Предимства:
• Най-престижната локация в града – абсолютен център на Морската градина
• Пълно уединение и сигурност
• Подходящ както за лична резиденция, така и за бутиков хотел или представителна бизнес сграда"
