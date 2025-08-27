МС с ключово решение за ББР

Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лева и съответно прие постановление, свързано с извършване на промени на бюджета на Министерство на финансите.



Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Теменужка Петкова пред медиите след заседанието на кабинета.

Тези средства не влияят по никакъв начин на дефицита, категорична бе вицепремиерът.

Приетите актове на Министерски съвет са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025-2028 г., обясни министърът.



"Българската банка за развитие е еднолично акционерно дружество, правата на държавата се упражняват от министъра на финансите. ББР осъществява своята дейност по условията и реда на Закона за кредитните институции, но наред с това банката осъществява своята дейност и по специален закон - Законът за ББР, като една от основните цели на банката съгласно закона е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритети за икономиката на страната", посочи Петкова.

„Целта на увеличаването на капитала на ББР е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за инвестиции във важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила като приоритетни“, разясни министър Теменужка Петкова. Тя допълни, че се очакват инвестиции в сфери като изграждането на индустриални зони, рехабилитацията и изграждането на нова ВиК инфраструктура, зелена енергия и енергийна ефективност, отбрана и сигурност.



„Като ефект очакваме увеличаването на приходите във фиска в резултат на увеличаването на капитала и направените инвестиции в отделни сектори. Очакваме и увеличаването на приходите от дивиденти от страна на ББР към държавния бюджет“, каза още Петкова.



Тя обърна внимание и на постановлението на Министерския съвет относно съхраняването на средствата, свързани с увеличаването на капитала на ББР. „Още в зародиш искам да прекъснем всякакви опити за спекулации. Постановлението на Министерския съвет предвижда средствата, които ще бъдат предоставени за увеличаване на капитала, след вписване на увеличението ще бъдат възстановени по сметка за чужди средства на Министерството на финансите. Те ще се съхраняват при условията и реда на Закона за публичните финанси“, обясни тя. По думите ѝ това ще осигури публичност и прозрачност, запазвайки оперативната самостоятелност на банката.

Предстои през септември да започне бюджетната процедура за Бюджет 2026 г., каза още министърът на финансите Теменужка Петкова.



„Има определен нормативен ред, свързан с изготвянето и с процеса, по който преминава бюджетната процедура за Бюджет 2026 г. Предстои през септември да бъде даден старт на тази процедура, да започнат разговорите с колегите от другите министерства, ведомства и общини, така че да можем да подготвим Закона за бюджета, както предвиждат законовите изисквания“, добави Петкова. И допълни, че законопроектът за бюджета ще бъде внесен в Народното събрание в рамките на определените срокове.



Много е рано да се дадат каквито и да било параметри, каза още министър Петкова.



На журналистически въпрос, свързан с разпространявани в социалните мрежи снимки и информации, за танкер, идващ от Новоросийск, и разтоварван от танкер на пристанище Росенец, за който се твърди, че превозва не казахстански, а руски петрол, министър Петкова подчерта: „Митническите органи са на своето място. Те, в рамките на своята компетентност, имат възможност да извършват съответните проверки“.

