Какъв е ефектът от еврото? Експерт каза какво следва на имотния пазар

Пазарът на недвижими имоти в София навлиза в по-балансиран и спокоен период, след силната активност през 2025 г., а ефектът от въвеждането на еврото се е изчерпал и не е довел до рязък скок на цените.

Това заяви Румяна Александрова, председател на Регионална структура гр. София на Националното сдружение "Недвижими имоти" в ефира на Радио ФОКУС.



По думите ѝ през първото тримесечие на 2026 г. се отчита забавяне в темпа на сделки и по-внимателно поведение от страна на купувачите.

"Решенията за покупка се вземат по-бавно, а огледите на имоти са повече, преди да се стигне до сделка. Въпреки това, пазарът остава активен, като януари и февруари са били силни месеци, включително заради сделки, започнати още в края на предходната година", допълни Александрова.

Тя подчерта, че ефектът от въвеждането на еврото вече е изчерпан и не е довел до рязък скок на цените. "Част от продавачите, които задържаха имоти с очакване за поскъпване, вече ги върнаха на пазара, което доведе до увеличение на предлагането с около 20–25% спрямо миналата година", каза още експертът.

В същото време инвеститорският интерес отслабва, като купувачите с цел инвестиция действат по-предпазливо. Търсенето остава насочено основно към ново строителство, добра градска среда, наличие на метро, зелени площи и задължително паркомясто. В същото време се запазва интересът и към по-стари жилища в утвърдени квартали заради по-добрата инфраструктура и междублокови пространства", посочи Александрова.

Според Александрова, през следващите месеци се очаква пазарът да остане стабилен, с леко покачване на цените и по-ясно разграничение между качествените и надценените имоти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com