Драмата с имотите нараства. Ето къде е капанът

Пазарът на жилища в България започва да показва все по-ясни признаци на промяна. Цените още са високи, кредитите остават активни, но достъпността се влошава, а все повече купувачи отлагат решението за сделка. Именно в тази среда предприемачът и инвеститор Иво Димовски твърди, че пазарът за строителите и инвеститорите е паднал със 70 %, а следващият голям ефект ще се усети при наемите.

Хипотезата на професионалния инвеститор в Германия, Швейцария, а отскоро и в България, идва след разговори с много строители и бизнесмени в брашна. Западният модел започва ударно да навлиза на Балканите. Какво значи това - строителството е оскъдно, защото имотите са твърде скъпи, а хората са принудени са живеят под наем. А това надува цените арендите.

Димовски смята, че сривът в строителния сектор ще подтикне цените на наемите да тръгнат нагоре. Ако в момента наемната стойност на двустаен имот в София е 650-750 евро, то според Димовски съвсем скоро тази цена ще достигне 1000 евро.

"Говоря с много строители и всички казват едно и също - пазарът за тях е паднал със 70 %. Това изобщо не е изненада за много от нас, инвеститорите в имоти. Това, което оттук нататък ще ни изненадва е какво ще се случи с наемите. Когато хората купуват по-малко имоти, знаете ли какво се случва? Наемите се качват като цени, защото всички тези хора, които трябваше да си купят жилища, отиват да живеят под наем. В момента двустаен апартамент го наемате за около 650-750 евро на месец. След 18-24 месеца, според мен, тази цена ще е около 1000 евро. Тепърва наемите ще се покачват страшно много, което ще увеличи и разбира се, и разходите за много хора. Това е нещо, което предстои. Наемите в София ще станат много по-високи", казва Димовски.

Тук се появява и голямата тема за наемите. Ако покупките се забавят, а новото строителство стане по-предпазливо, част от търсенето естествено ще се прехвърли към наемния пазар. Това вече се вижда и в по-широк европейски план. По данни на Eurostat през третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5% на годишна база, а наемите с 3,1%. Тоест, натискът върху домакинствата не е у нас.

Затова прогнозата на Димовски за по-високи наеми в София не звучи изолирано, дори и да е лична оценка, а не официална прогноза. Ако купувачите изчакват, ако строителите забавят нови проекти и ако достъпността продължи да се влошава, наемният пазар ще поеме основния натиск.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com