Драмата с дизела в страната удари нов връх

Цените на горивата в страната продължават да растат.

Дизелът поддържа острата си възходяща тенденция, като вече се продава за 1.81 евро за литър, сочи проверка на специализирания сайт за горива fuelo.net.

Бензинът се движи в по-спокойни темпове, като актуалната му цена е 1.53 евро за литър, докато газта стига до 0.84 евро.

Експертите алармират, че горивата все още не са достигнали своя връх и предупреждават да се готвим за цени от 2 евро по колонките на бензиностанциите.

