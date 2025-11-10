БНБ с ключови указания как да познаем фалшивото еврото

Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка подготвиха информационни материали, предназначени за запознаване с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите.

На специално изготвен плакат са обозначени най-важните защитни елементи на евробанкнотите.

Също така на на сайта на ЕЦБ може да бъде намерен клип и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията "Европа" и от първата серия по метода "ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ".

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, Българската народна банка препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на ЕЦБ.

Препоръчителният списък е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия .

