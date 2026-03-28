Съдът поряза МВР за тол камерите

Магистратите обявиха за нищожна инструкцията за обмен на информация

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстовете, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси. Магистратите постановиха, че пътната агенция има законово право да споделя информация с полицията единствено относно плащането на винетки и тол такси, предаде БГНЕС.

Липса на компетентност

Съдът се произнесе по жалба срещу член 8 и Приложение № 2 от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 година. Според решението на магистратите, тези разпоредби са издадени от некомпетентни органи. Към момента на приемането на документа, действащият закон е регламентирал обмен на данни между двете институции строго и само за целите на тол контрола, но не и за проследяване на други нарушения.

Защита на личните данни

С оспорените разпоредби на практика е бил осигурен достъп на МВР до данните за всички преминали превозни средства, което излиза извън законовата делегация. ВАС подчертава, че тази информация може да доведе до лесно идентифициране на собствениците и водачите на автомобилите. Това превръща процеса в неправомерно обработване на лични данни.



Пропуски в процедурата

Освен липсата на материална компетентност, върховните съдии установяват и съществени нарушения при самото приемане на инструкцията. Сред констатираните пропуски са недостатъчен анализ за съответствие с европейското право, липса на задължителната оценка на въздействието върху защитата на личните данни, както и непълно провеждане на обществените консултации.

Решението създава възможност за гражданите да търсят правата си и да изискват изтриване на неправомерно обработените им лични данни. Съдебният акт не е окончателен.

