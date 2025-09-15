Решават съдбата на прокурорския син, заловен с марихуана

Продължава разпита на прокурорския син, заловен с марихуана в ОДМВР-Бургас.

31-годишният син на прокурора от Апелативна прокуратура-Бургас Валентина Маджарова е откаран в ареста на ОДМВР-Бургас, след като днес специализирана операция на бургаското звено на ГДБОП разби собствената му ферма за отглеждане на марихуана в село Драка, община Средец, съобщава Флагман.бг, позовавайки се на източник, ангажиран с разследването, което продължава и в момента.

Прокурорският син в момента се разпитва, за да каже закъде е предназначена продукцията му. Самата оранжерия представлява палатка в двора на селска къща в затънтеното странджанско село.

Растенията са много добре отглеждани и листната им маса е с висока концентрацията на тетрахидроканабинол. 50 кг са били приготвени за пласиране.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването на досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

