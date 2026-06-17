Правосъдие

Избраха нов директор на НСлС

За него гласуваха шестима от членовете на колегията

Избраха нов директор на НСлС
Снимка: БГНЕС
17 юни 26 | 12:00
282
Григор Атанасов

Прокурорската колегия на ВСС прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за и.ф. директор. За него гласуваха шестима от членовете на колегията, предава NOVA.

Предварителната информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.

Днес се проведе второто заседание, на което кадровиците можеха да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Кандидатите за и.ф.директор на НСлС бяха:ю Владимир Пешев, Мариан Маринов, Ясен Тодоров, Любомир Георгиев и Красимир Кръстев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Григор Атанасов
Още от Правосъдие
Коментирай