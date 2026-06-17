Избраха нов директор на НСлС

Прокурорската колегия на ВСС прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за и.ф. директор. За него гласуваха шестима от членовете на колегията, предава NOVA.

Предварителната информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов.

Днес се проведе второто заседание, на което кадровиците можеха да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Кандидатите за и.ф.директор на НСлС бяха:ю Владимир Пешев, Мариан Маринов, Ясен Тодоров, Любомир Георгиев и Красимир Кръстев.

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