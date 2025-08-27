Гореща новина за екстрадирането на Паскал

Никола Николов с прякор Паскал трябва да бъде екстрадиран у нас днес.

Процедурата е обвита в секретност, осъществява се с координацията между българските и сръбските служби, съобщи пред бТВ адвокат Галя Гълъбова.

Тъй като е в чужбина, информацията й е малко оскъдна, сподели тя.

"Четири месеца беше в ареста в Белград, след което беше в домашен арест.

Мярката изтърпяваше в Белград. Имаше електронна гривна и е излизал само с разрешение на властите. Имаше сериозни здравословни проблеми", каза още Галя Гълъбова.

Доходите на г-н Николов са доказани.

Има строителна дейност, фабрика за палети, всичко е установено и може да бъде доказано и обследвано,

отговори тя на въпрос как се е издържал Паскал и е водил богат стил на живот.

Никола Николов - Паскал беше задържан в Белград миналата година след разследване. Той е обвинен за участие в престъпна група заедно с Марин и Стефан Димитрови, бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

