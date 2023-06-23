Гешев отсече! Смайващи думи за Борисов

Според днешното изявление на Борисов хората го упреквали, че Иван Гешев бил главен прокурор толкова дълго време. Това е ясно самопризнание, че той решава кой и докога да бъде главен прокурор.

Това пише бившият главен прокурор във Фейсбук.

Интересно е как ще обясни този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство. Мен пък хората ме обвиняват, че толкова късно обвиних Борисов, завършва Гешев.