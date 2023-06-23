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Последни новини / България / Правосъдие

Гешев отсече! Смайващи думи за Борисов

От: Агенция Стандарт -
2022
Гешев отсече! Смайващи думи за Борисов
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Според днешното изявление на Борисов хората го упреквали, че Иван Гешев бил главен прокурор толкова дълго време. Това е ясно самопризнание, че той решава кой и докога да бъде главен прокурор.

Това пише бившият главен прокурор във Фейсбук.

Интересно е как ще обясни този тоталитарен рецидив на своето европейско политическо семейство. Мен пък хората ме обвиняват, че толкова късно обвиних Борисов, завършва Гешев.

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Тагове: Иван Гешев Бойко Борисов

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