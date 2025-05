Желязков говори с Макрон за Украйна

Говорих с френския президент Еманюел Макрон за нуждата от единен европейски подход за прекратяването на войната в Украйна. Това написа българският премиер Росен Желязков в социалната мрежа “X” и сподели снимка как разговаря с френския държавен глава.

Министър-председателят е обсъдил с Макрон още как да се постигне мир и неговото опазване: „Мирът изисква единство, стъпило на споделени ценности и общи действия“.

Сред темите на разговора са били още задълбочаването на сътрудничеството в сферата на отбраната и иновациите.

Двамата политици се намират в Тирана, където се провежда Шестата среща на Европейската политическа общност.

Talked to French president @EmmanuelMacron about the need for a united European approach to ending the war in Ukraine, securing lasting peace, and deepening cooperation in defense and innovation. Peace requires resolve and unity - built on shared values and collective action. pic.twitter.com/XOq9bMacSH