Зам.-кмет на София на разпит заради кошмара с боклука

Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов на разпит.

В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на Николай Савов е днес, а на Надежда Бобчева утре.

Най-вероятно причината за разпитите е кризата с боклука на София и невъзможността на кметския екип да се справи с проблема.

